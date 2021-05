"España no es un rebaño". Esos son los reproches que Pablo Casado ha hecho a Pedro Sánchez, al que acusa de utilizar ese término para hablar de la inmunidad de grupo frente al coronavirus, momento que cada vez está más cerca.

Estas declaraciones suceden después de que Casado utilizara esa misma expresión en el Congreso de los Diputados, cuando recordó a Sánchez que quedaban "99 días para la inmunidad de rebaño".

Esta vez el culpable de dejar retratado al líder del PP ha sido @pdrsnche, que ha recogido en un breve clip las veces que Sánchez ha hecho referencia a la inmunidad. Ninguna vez la palabra "rebaño" sale a relucir.

Por si no lo hacía nadie, me he visto en la obligación moral de hacerlo yo: pic.twitter.com/IS12hy1mS5

— Mr. Handsome (@pdrsnche) May 15, 2021