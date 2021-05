El periodista Carlos Alsina revela qué tres políticos le tienen vetado y las exigencias de Espinosa de los Monteros en una entrevista

Por Tremending

Uno de los periodistas radiofónicos de más prestigio en el panorama actual es, sin duda, Carlos Alsina. Al presentador matutino de Onda Cero no le importa de qué partido es el político que tiene enfrente para ponerle en los aprietos que haga falta sobre el tema de actualidad que concierna en ese momento. Muy recordadas son sus entrevistas a Mariano Rajoy, en las que el expresidente del Gobierno terminaba cayendo en renuncios y balbuceos ante la perspicacia de las preguntas de Alsina. Hace poco, en plena campaña electoral en Madrid, Díaz Ayuso le soltó aquello de que una de las bondades que tiene Madrid es que "puedes seguir con tu vida sin encontrarte con tu ex".

Unas entrevistas ‘incómodas’ a las que no todos se quieren ver sometidos, como ha revelado el propio Alsina en una entrevista con Cristina Pardo en el programa ‘Liarla Pardo’ de LaSexta. El presentador del programa ‘Más de Uno’ confesó que hay tres políticos que no quieren acudir a Onda Cero porque le tienen "vetado". "l programa ya no vienen, porque me tienen vetado, por decirlo abiertamente, desde el año 2017 Pablo Iglesias, Irene Montero y Adriana Lastra", explicó sin tapujos.

Alsina también tiene una relación nula con Vox a raíz de lo que le pasó en una ocasión con el portavoz de la formación ultraderechista en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Según contó Alsina, hace "dos o tres años" quiso entrevistar a Espinosa de los Monteros y antes de la entrevista este se puso en contacto con la productora del programa para preguntar qué tertulianos iban a estar con Alsina durante la entrevista.

Al conocer sus nombres, ordenó que dos de ellos no podían preguntarle por nada. Alsina al conocer esas exigencias y sin dar crédito a las mismas le dijo a su productora que "quien se creía ese señor para decir quién puede intervenir en mi programa". Por lo que le pidió que se marchara por donde había venido y tal entrevista no se produjo.

Al ser preguntado por los resultados en las elecciones en Madrid, Alsina aseguró que "Ayuso ganó básicamente porque se hundió Ciudadanos, que este es un dato que igual se está valorando poco". "En esencia lo que ha pasado en Madrid es que había un Gobierno de coalición, donde un partido tenía 30 diputados y otro 26. Hoy hay uno que los tiene todos y ha añadido uno más, mientras que Ciudadanos se ha quedado sin 26 diputados. La mayor parte del éxito del PP en estas elecciones viene de ahí, que ha tenido la aptitud para captar todo o casi todo el voto de Ciudadanos", ha señalado.