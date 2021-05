Por Tremending

La capitana del Barcelona Vicky Losada no pudo evitar emocionarse cuando una reportera de TV3 le comentó que ganar la Champions es "un orgullo y un premio", pero que por encima de todo debía estar orgullosa por ser "un ejemplo para las niñas que quieren ser futbolistas".

La futbolista tuvo que hacer una pausa durante la entrevista, aunque no contuvo las lágrimas: "Yo creo que al final abrimos muchas puertas a las niñas, que a lo mejor mucha gente no hemos tenido. Es super importante, porque no es sólo ganar, sino lo que creas en un país entero".

Vicky Losada reflexionó sobre la importancia de ganar su primera Liga de Campeones ante Chelsea por 0-4, si bien no solo puso el énfasis en el éxito sobre el campo, sino también en su repercusión en la sociedad.

"A lo mejor la gente no se da cuenta, pero no solo es un paso de gigante, sino también abrir puertas para la mujer y para las niñas", reconoció la capitana del Barça. "Para mí es una de las cosas que más feliz me hace hoy".

Dado que ella no tuvo modelos en los que fijarse, ¿qué significa ser un referente femenino?, insistió la periodista, a lo que Vicky Losada respondió: "A mí me hubiese encantado soñar con ganar una Champions desde hace muchísimos años, no desde hace solo dos. Y ahora las niñas pueden hacerlo".

Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen, Sandra Paños, Jennifer Hermoso, Lieke Martens y ella disputaron un partido en Gotemburgo (Suecia) para el recuerdo, con un abultado 4-0 ya en el minuto 36.

"Vamos a disfrutarlo", añadió Vicky Losada, quien volvió a aludir al mérito extradeportivo de la victoria. "Hemos abierto muchas puertas y [ahora vamos] a seguir abriendo muchas más".

Vicky Losada, campeona de la Champions con el Barça del barrio obrero de Can Parellada (Terrassa): "No es solo ganar. Abrimos puertas a las niñas. Eso es lo que más feliz me hace"pic.twitter.com/4FRnsYl3mA — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 16, 2021

Qué importante es seguir abriendo puertas. Hay que escuchar a @losada_vicky. Felicitats a les campiones @FCBfemeni ???? pic.twitter.com/sCmjTtXDJr — Jaume Asens (@Jaumeasens) May 17, 2021

Las palabras de Vicky Losada: "Con esta victoria abrimos muchas puertas a las niñas y las mujeres. Muchas no hemos tenido ningún referente. Esto es lo que más feliz me hace hoy … " REFERENTE. pic.twitter.com/KbumtW6l37 — Siempre Cules (@Sempre_Cules) May 16, 2021