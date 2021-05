Javier Ruiz pone en su sitio a Santiago Abascal…y a Ana Rosa Quintana

Por Tremending

A vuelto a ocurrir. Le llueven los halagos al periodista Javier Ruiz en Twitter. ¿Qué ha hecho o dicho Ruiz para merecer tantos piropos? Pues algo que parece de sentido común, ni más ni menos. Habitual tertuliano en El programa de Ana Rosa, Ruiz ha dejado a los pies de los caballos al líder de Vox Santiago Abascal, entrevistado en el programa, y hasta a la propia presentadora. Abascal aprovechó la entrevista para publicitar su discurso xenófobo, plagado de prejuicios y falsedades: el dirigente del partido ultraderechista aseguró, entre otras cosas, que España da ayudas a los inmigrantes ilegales que los españoles no tienen y abogó por instalar mayores vallas en las fronteras. Mentiras habituales que Javier Ruiz desmontó minutos después. Dentro vídeo:

Javier Ruiz se ha convertido en uno de los pocos que le paran los pies a los mensajes de odio y mentiras en la tele.

Ana Rosa ha tenido la brillante idea de entrevistar a Abascal para informar a España sobre que está pasando en Ceuta. pic.twitter.com/XfvrzdQV62 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) May 19, 2021

Habrán notado que Ana Rosa Quintana no estaba muy convencida con las palabras de Ruiz. Al comparar el discurso de Abascal con el de Trump, la presentadora ha recurrido a un argumento facilón: "España no es Estados Unidos". Javier Ruiz le ha respondido con una frase genial e irrebatible: "La miseria es universal"- No hay más preguntas, señoría.

La legión tuitera ha reaccionado con una ovación casi unánime. No es la primera vez que Ruiz va a contracorriente, sobre todo en la tertulia de Ana Rosa, convertida últimamente en un campo minado para el periodista. En menos de un mes ya ha llevado la contraria a su anfitriona: lo hizo cuando Iglesias fue acosado por un grupo de fascistas en la precampaña electoral de Madrid, aunque ese día no estaba Ana Rosa o cuando aún coleaba la marcha de Pablo Iglesias, denunciando que con el antiguo líder de Podemos cierta prensa había sobrepasado todos los límites.

Pero eso le ha granjeado a Ruiz aún más simpatías en Twitter. Como muestra, un botón.

Muy bien Javier Ruiz, @Ruiz_Noticias, en el programa de Ana Rosa parando los pies al discurso de extrema derecha y contestando a la propia Ana Rosa. "La miseria es universal". pic.twitter.com/r0RltW5VlM — Spanish Revolution (@spanishrevorg) May 19, 2021

Si todos los periodistas que tienen el privilegio de poder dirigirse a millones de personas hicieran lo que ha hecho hoy Javier Ruiz (es decir, su trabajo), la ultraderecha no existiría… ¡Qué digo "todos"! Con que lo hicieran la mitad o la tercera parte sería suficiente. pic.twitter.com/ssW2TpXwWs — Pablo Echenique (@PabloEchenique) May 19, 2021

¿Cómo ha decidido Ana Rosa Quintana "informar" sobre lo que está sucediendo con Marruecos? Entrevistando a Santiago Abascal, que ha ido a Ceuta para hacerse la foto y para decir que hay que construir un muro y militarizar las fronteras. El brazo mediático de la ultraderecha. pic.twitter.com/QhiRc0ISPJ — PabloMM (@pablom_m) May 19, 2021

Al menos Javier Ruiz ha puesto un poco de cordura: "Me avergüenza lo que acabo de escucharle a Santiago Abascal. Lo que dice es mentira". pic.twitter.com/pQE4WiObig — PabloMM (@pablom_m) May 19, 2021

Aquí Javier Ruiz explicándole a a Ana Rosa el tema Marruecos como solo @Ruiz_Noticias sabe, es un chantaje y no una invasión, añade que hay un partido que va sembrando gasolina en el fuego, pero ella ahí está ahora dando voz al pirómano Abascal???? pic.twitter.com/FMp19pDJAU — ????️‍???????????????????????????? ????????????????????????????????????????️‍???? (@dsegoviaatienza) May 19, 2021