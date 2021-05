La viral respuesta de una tuitera a Pablo Casado: "Libertad para lo que os interesa"

Desde que el PP ganó las elecciones del pasado 4 de mayo en Madrid, las huestes de la derecha sacan pecho una y otra vez, en cualquier momento, situación y circunstancia. Sobre todo a cuenta de la tan manida libertad, palabra y concepto que a fuerza de usar tanto corremos el riesgo de banalizar. Tal es el caso de Pablo Casado, quien estos días anda crecido por el resultado electoral en Madrid cosechado –no lo olvidemos– por Isabel Díaz Ayuso. Al igual que la presidenta madrileña, el líder del PP también invoca la libertad para todo: ya sea para tomar una caña o para ir a los toros. Eso es lo que hizo el pasado día 15 de mayo, cuando acudió a una corrida de toros en la plaza de Las Ventas y publicó el siguiente tuit:

En Madrid quien quiere puede ir a los toros y quien no quiere ir no va. Eso es libertad. https://t.co/SBavHIn4C0

Hombre, eso está claro. La libertad es poder hacer lo que a uno le dé la gana, siempre y cuando no perjudique a los demás. Eso ya lo sabemos. El problema, y volvemos otra vez al principio, es que la libertad implica muchas más cosas y con afirmaciones como las de Casado quizás estemos devaluándola. ¿Que puedes tomarte una caña, ir a los toros o al fútbol si te apetece? Claro, pero entonces también podemos reclamar libertad para cosas con más trascendencia. La verdad es que el líder del PP lo ha puesto a huevo, y perdonen que utilicemos una expresión tan gráfica, pero es que han sido miles los tuiteros que han respondido a Casado con su propia medicina. La respuesta más viral ha llegado por parte de una tuitera que ha dado en el clavo.

No ha sido la única. Esta es la respuesta más viral, pero la legión tuitera ha respondido en masa al tuit de Casado. La libertad debe también servir para otras cosas. Como siempre, recogemos las mejores reacciones para disfrute de los lectores.

Que mensaje más simplista, de verdad, que pesados. Yo en Sevilla voy también donde me da la gana, no sólo en Madrid, que hartazgo de los nacionalismos, de unos y de otros.

En España quien se quiere divorciar se divorcia y quien no quiere no, quien quiere eutanasia la tiene y quien no no, quien quiere abortar aborta y quien no, no, eso es libertad y vosotros votasteis en contra.

— Noelia (@reblan74) May 15, 2021