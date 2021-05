Cuando no hacer nada se convierte en noticia (otra de las virtudes de la monarquía en nuestro país). Es lo que ha pasado con los reyes y una noticia del diario El Mundo. Felipe VI y la reina Letizia inauguraron este miércoles la 41 edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur. De los siete pabellones que ocupa la feria esta edición, según este medio solo visitaron dos, pero el titular elegido fue: "Los Reyes recorren Fitur en su inauguración pero sin pasar por el stand de Marruecos".

En las redes ha llamado mucho la atención esta noticia, y se ha bromeado con la entidad de un gesto así, si es que se puede considerar un gesto, en medio de la crisis migratoria de Ceuta. Estás son algunas de las reacciones irónicas:

-¿Para que queremos una Monarquía? ¿De qué sirve un rey? ¿Que hace que no pueda hacer una República? +No pasar por el stand de Fitur -Ah

A ver Felipe, que me han dicho que has inaugurado Fitur y que no te has pasado por el Stand de Marruecos.

-Es por aparentar Mojama.

Ah vale. pic.twitter.com/XqsMH51U4z

— Fᵤᵣgₒₙₑₜₜᵢ ™????‍☠️ᶠᵃᵏᵉ (@furgonetti) May 19, 2021