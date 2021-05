"Herodes", "ETA", "pecado capital", "La Sirenita"… el estrambótico discurso de una diputada de Vox contra la ley de la Infancia

Por Tremending

Algo hay que reconocerle a los representantes de Vox: pese a que acumulan un largo historial de despropósitos y declaraciones a cual más estrámbotica y, lo que es peor, radical, nunca dejan de sorprendernos. Esta vez ha sido Teresa López, diputada del partido ultraderechista por Ceuta, la que se ha lucido en el Congreso con una intervención que aquí en Tremending nos ha dejado atónitos, perplejos y hasta patidifusos.

Les ponemos en antecedentes: este jueves se votaban en el Congreso las enmiendas incorporadas en su paso por el Senado a la nueva ley de protección de la infancia. Una norma que sólo cuenta con la oposición de Vox y que todas las organizaciones sociales han aplaudido a rabiar. La oposición de Vox no sorprende para nada; es más, era lo esperable. Lo que sí sorprende, y mucho, es el discurso que ha hilado la representante de Vox. En una intervención de algo más de siete minutos, Teresa López ha mezclado a Herodes con ETA, la crisis migratoria en Ceuta y hasta con La Sirenita. Un cóctel llamativo y sorprendente al que no le ha faltado un ingrediente fundamental: la ya habitual retórica agresiva ("son ustedes patéticos", mirando a la bancada de la izquierda) a la que recurren los representantes de la ultraderecha.

Como en Tremending seguimos pensando que es mejor verlo que el hecho de que se lo cuenten, hemos preparado unos cortes de vídeo de la intervención de la diputada de Vox. López ha empezado fuerte, confundiendo el estrado del Congreso un púlpito: debió de pensar que estaba en misa y no en la sede de la soberanía nacional. Su referencia a Herodes, además de previsible, no tiene desperdicio. No contenta con esto, más tarde ha metido a ETA y las víctimas del terrorismo (otro tópico, pero qué quieren, hablamos de Vox), sin olvidar la consabida mención a la reciente crisis migratoria en Ceuta, que tampoco podía faltar.

Teresa López ha acusado al Gobierno de no tener corazón. Al mismo tiempo, como contrapunto, ha presumido de que en "Vox tenemos corazón". Ellos sí, dicen. Pero, ¿estamos seguro de eso? Permítannos la duda, porque como bien recordaba hace unos meses el diputado del PSOE, José Zaragoza, Teresa López afirmó el pasado mes de febrero que "los emigrantes vienen porque el Gobierno no los deja morir".

¿Eso es tener corazón? Ahí lo dejamos.

Pero la cosa no acaba ahí. Tenemos más cortes. Además, del corazón (partío nos lo dejan a algunos estos discursos), el remate final ha llegado de la mano de La Sirenita como símbolo de la defensa de la familia. López contó que durante seis años leyó a su hija ,"a petición propia", este cuento en el que la sirenita, "por ser valiente y generosa, pasea por los mares protegiendo a los enamorados, porque esa sí es la identidad humana: la del amor en la que se basa la familia". López cree que esta ley que nace para proteger a los niños pone en peligro la familia. Ya se lo dijimos al principio: la ultraderecha nunca deja de sorprendernos.