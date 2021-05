Roma Gallardo. — Twitch

Si hay alguien capaz de almacenar ingentes dosis de ignorancia y de machismo y, encima, presumir de ello, ese es sin duda el youtuber Roma Gallardo. Este personaje, que es seguido por miles de usuarios, se suele definir a sí mismo como una persona "ni de izquierdas ni de derechas"; es decir, de derechas y mucho. El último disparate perpetrado por este creador de contenido ha sido el ataque machista a la presentadora de ‘Las Uñas’, Sindy Takanashi, a través de un directo en su canal de Twitch.

Sindy criticó la polémica publicación del youtuber Mostopapi, en la que sorteaba "conocer a tu actriz porno favorita". Tras la crítica de la presentadora, el ofendido Gallardo decidió insultar y menospreciar a la directora del programa de entrevistas de Flooxer. "Puta infeliz", "imbécil", "disminuida", "retrasada" o "amargada" son los insultos que este individuo ha proferido a Sindy.

"Put* retrasada, imbécil, cara de put* retrasada". Todo ello exponiendo públicamente el Instagram de una mujer embarazada. Esto es Roma Gallardo.pic.twitter.com/PRgucJ6R3m — Jules (@CensoredJules) May 19, 2021

La presentadora, que actualmente está embarazada, ya ha asegurado que va a denunciar a Gallardo por un posible delito de odio. "Las palabras de este tío no me ofenden ni me generan inseguridad como mujer, pero me provocan una sensación de injusticia e impotencia. ¿Cómo una persona puede tratar así a otro ser humano?", se preguntaba en su cuenta de Instagram la presentadora, que ha recordado cómo Gallardo llegó a decir que le escupan en la cara. "Es una mala persona", sentenciaba la conductora de ‘Las Uñas’.

La pareja de Sindy, el influencer Dario Eme Hache, ha denunciado a través de su cuenta de Twitter a Gallardo afirmando que está "haciendo un directo en el que estás vejando, humillando y mandando hordas de odio a una mujer embarazada de 8 meses. Sé cómo eres, pero parar esto sería tener un mínimo de decencia".

Tu crítica hacia ella es que no sabe refutar tus argumentos y en vez de aprovechar tu directo para refutar los suyos estás diciendo que deberían ir a "escupirle en la cara", entre otras ¿Cuánto y qué dice de ti orquestar todo esto a una mujer embarazada? — Darío Eme Hache (@darioemehache) May 19, 2021

Sindy ha manifestado que se siente "en la responsabilidad moral de ir por la vía de la judicial no solo por mí, sino por todas las feministas". La presentadora ha recibido apoyo de muchas usuarias de Twitter, que han expresado su rechazo a las declaraciones de Gallardo.

Las excusas de Roma Gallardo. No se ni por donde empezar. El tío dice que no quiere a gente que insulte en su perfil, se marca un speech de 3 minutos en el que lo mínimo que le dice a Sindy es "retrasada". A que la escupiria en la cara se refiere como una opinión que se + pic.twitter.com/BzpoCRTh2j — Lu ☾ (@luciadelagranda) May 20, 2021

Ayer, a parte de esta burrada hacia una mujer embarazada de 8 meses, buscó un vídeo en el que otra decía que estaba cansada de decir a hombres que no la acosasen… su respuesta "QUIÉN TE VA A ACOSAR CON ESA CARA?"

Eso educa a miles de jóvenes @TwitchES pic.twitter.com/D3NBHEBIUs — Isacín, por dios! ???? (@isaacfcorrales) May 20, 2021

Lo que ha pasado entre Roma gallardo y Sindy es una muestra más de que como mujeres, no podemos siquiera posicionarnos públicamente en NUESTRO propio movimiento sin tener que aguantar amenazas, violencia y desprecio.

NO NOS CALLARÁN. — radfem♀️ (@GoldenS49090052) May 20, 2021

Querida @SindyTakanashi somos muchas las que estamos contigo. ???????? — Leticia Dolera ???? (@LeticiaDolera) May 20, 2021

Todo nuestro apoyo a @SindyTakanashi ante un ataque violentísimo e injustificado, y que sinceramente describe perfectamente a quien lo hace. — Madresfera ???? (@madresfera) May 20, 2021

Todo nuestro apoyo a @SindyTakanashi

Y toda nuestra condena a este infraser y a todas las personas y empresas que blanquean y apoyan su violencia machista y su misoginia.#YoConSindy https://t.co/KlHNBS7bxn — Stop Vientres de Alquiler (@StopSubrogacion) May 20, 2021

Todo mi apoyo a @SindyTakanashi. Espero que estés fuera de redes y pases lo que queda de embarazo en paz. Nosotras nos quedamos aquí por ti. https://t.co/8vrKVgOj7J — Barbijaputa (@Barbijaputa) May 20, 2021

De todo lo sucedido entre Roma Gallardo y Sindy ayer, me llamó la atención una cosa: que él paró solo cuando salió pidiendo explicaciones el marido de ella (que me pareció perfecto). Eso dice mucho del respeto que nos tienen a nosotras y del que se tienen entre ellos. ???? — Saray R. (@SRRFemme) May 20, 2021

A pesar del habitual contenido machista y de odio que este sujeto extiende por sus redes sociales, parece que el presentador de mediaset Iker Jiménez se ha encaprichado de él, por lo que le suele invitar su programa ‘Horizonte’. En la última ocasión, el influencer, cuya sabiduría se basa en lo que lee en Wikipedia de vez en cuando, tuvo que debatir con expertas en género como la jurista María Martín o la profesora de la Universidad Complutense Asunción Bernárdez.

El Congo (que ni existe) es machista.

España es feminista.

Roma Gallardo. El divulgador. pic.twitter.com/zgTPKyPQ6f — Nuria Coronado (@NuriaCSopena) May 13, 2021