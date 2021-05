¡Viernes!

Acaba una semana complicada, pero con alguna buena noticia: las vacunaciones avanzan a buen ritmo. ¡El maldito virus va a acabar mordiendo el polvo!

Aguantad, que ya queda poco. Uff, es que ha sido duro…

Y en Europa la cosa también va avanzando. En Francia, por ejemplo, ya han reabierto los bares.

Pero en los últimos días el foco ha estado en Ceuta. Y es que Marruecos ha provocado una crisis humanitaria y diplomática, jugando con la desesperación de su pueblo para pugnar con España. Miles de personas, muchos de ellos niños, arriesgaron sus vidas para cruzar la frontera. Un auténtico drama humano.

¿Y cómo sucedió todo esto? Pues bueno, en la tele ya hay quien ya sabe quién es el responsable. ¿Adivináis?

En medio de esto, la gran contribución del rey, que al parecer ha hecho un gesto haciendo nada.

Si os molesta que el Rey no haga nada por la crisis humanitaria en Ceuta y no mueva ni un solo dedo no haberle votado.

¿Y qué han hecho estos días desde la derecha? Pues lo de siempre, tratar de aprovechar el lío para debilitar al Gobierno. Por supuesto, Abascal se plantó allí en cero coma. Oportunidad de oro.

Después nos llegaron las fotos de niños y bebes siendo rescatados del agua por el Ejército y comprendimos qué pasaba. Y a los ultras les explotó la cabeza al ver esas imágenes.

Entre las imágenes que han llegado, la de una voluntaria de Cruz Roja, Luna Reyes, abrazando a un migrante exhausto y desconsolado en la playa. Tras las primeras reacciones de orgullo ante esa imagen, llegó la reacción de la ultraderecha en las redes: insultos y acoso a la voluntaria.

La cosa llegó al punto que la voluntaria tuvo que cerrar sus redes sociales. Vergüenza absoluta.

Pero no olvidemos también el apoyo que ha recibido. Que en las redes, como en la vida, hay gentuza pero también gente.

¿Cómo hemos llegado a que algunos muestren ese odio sin rubor? ¿Cómo ha podido pasar esto? Es un misterio insondable.

Y ojo, la solución no es no hablar de las cosas. Es contarlas y explicarlas. Desmontar las mentiras cuando son mentira y denunciar el odio cuando es odio.

Pablo Casado, por su parte, ha ofrecido su apoyo sin fisuras y… ¡Que no, que es broma! Casado, pues lo de siempre, a atacar al Gobierno. Hombre, lo hicieron con una pandemia mundial, no se iban a cortar ahora…

NO SE PORKE NO ME HASEIS CASO SI HE SIDO PRESIDENTE DE LA COMISION EUROPEA, EMBAJADOR DE TANSANIA, DALAI LAMA, CHEF DEL MAR, ESPERTO EN ESCALESTRI, CATADOR DE LATAS DE ATUN EN EL COMIDISTA, NOVIA EN LA BODA, NIÑO EN EL BAUTISO Y MUERTO EN EL FUNERA https://t.co/7POEeFTxiR

— MALACARA (@malacarasev) May 20, 2021