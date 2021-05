España enfrentándose a una crisis con Marruecos, y no podían faltar los políticos ‘patriotas’ de derechas, tratando de sacar tajada a costa de debilitar al Gobierno de su país.

Por supuesto, en esa tarea ha estado los últimos días el partido ultraderechista Vox, aprovechando para difundir su habitual discurso de odio. Y ahí también ha estado esta semana, como no, Santiago Abascal. El presidente de Vox se desplazó a Ceuta, desde donde ha reclamado la construcción de un "muro infranqueable" y la militarización "permanente" de toda la frontera nacional para combatir a los "soldados" enviados por Marruecos. Trumpismo a tope.

Para rentabilizar su viaje, hizo declaraciones ante la prensa (alguna no le salió muy bien) y compartió las fotos de su ‘hazaña’ en sus redes sociales. Muchos tuiteros además de preocuparse con sus diatribas para radicales, hicieron lo otro que se puede hacer: cachondearse.

Estos son algunos de los memes que sus imágenes han producido en las redes:

— Carl Winslow (@CarlWinslou) May 20, 2021

– Röhm. ¿Quién es el pivonazo que nos está mirando?

– Un español, Adolfo.

– Me gusta.

– Deberías preguntarle a la Paca si te deja ficharlo para la S.A.

– Lo mismo se cree que es para una Sociedad Anónima.

– No, para eso no. Que la última empresa que dirigió la arruinó. pic.twitter.com/11V2AdhWsL

— Satanislavsky (@Satanislavsky) May 20, 2021