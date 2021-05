El aplaudido discurso de la escritora Ana Iris Simón: "No habrá plan 2050 si en 2021 no hay techo para las placas solares porque no tenemos casas"

Por Tremending

La escritora manchega Ana Iris Simón, autora del exitoso Feria (Círculo de Tiza), ha pronunciado un discurso en La Moncloa que a muchos resultará de lo más familiar. Una intervención en la que ha apelado a toda una generación que, como ella, se ha curtido en la más absoluta precariedad. Lo ha hecho en el marco del programa Reto Demográfico del documento España 2050 contra la despoblación.

"Con 28 años he vivido tres ERES y mi contrato temporal finaliza dos días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche ni hipoteca, porque no puedo. Así que si realmente quieren plantarle cara al reto demográfico apuesten por las familias", ha reivindicado la escritora frente a, entre otros, el presidente del Gobierno. Una alocución que no ha tardado en convertirse viral y que muchos han querido compartir, conscientes quizá de que Ana Iris les representa. "No habrá agenda 2030 ni plan 2050 si en 2021 no hay techo para las placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos".

La joven periodista y escritora, que por cierto está embarazada de ocho meses, ha hecho un llamamiento para que todos aquellos jóvenes provenientes de pueblos, como fue el caso de Simón, puedan realizarse en sus lugares de origen: "Creo que cualquier plan demográfico ha de pasar, en primer lugar, por fomentar el acceso al trabajo y a la vivienda. Que los jóvenes de pueblo no nos veamos obligados a hacinarnos en grandes ciudades y se vacíen hasta las capitales de provincia pasa por revertir lo que nos trajo aquí".

Las reacciones no se han hecho esperar:

No soy de izquierdas, soy comunista, aplaudo el discurso de @anairissimon , quiero tener un empleo seguro, en una vivienda que pueda permitirme, quiero criar a mi hija con seguridad, quiero estar con mi familia, quiero un país soberano que asegure estas cosas. Debo ser una facha. — Ingrid (@La_Irreductible) May 23, 2021

Ana Iris Simón propone cosas tan ultras como poder comprarte una casa, poder tener hijos y poder tener un trabajo estable. Intolerable tanto fascismo. — Àngel Brotons ن (@AngelBrotons) May 23, 2021

Julio Anguita se opuso al tratado de Maastricht, al Banco Central Europeo y a la moneda única. Ana Iris Simón dice que hay que recuperar la soberanía nacional frente al capital europeo y le llaman fascista. — PabloMM (@pablom_m) May 23, 2021