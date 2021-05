"La de Israel cantando ‘Set me free’, en fin la hipocresía": las mejores críticas y bromas de la final de Eurovisión

Esta semana se ha celebrado en Róterdam (Países Bajos) la 65ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión. El martes y el jueves tuvieron lugar las dos semifinales, y este sábado se celebró la gran final del festival. Italia resultó ganadora mientras que España, para nuestra desgracia, quedó en antepenúltima posición.

No obstante, un festival con la magnitud de Eurovisión atrae a millones de personas que no solo siguen el evento desde casa, sino que sacan todo su ingenio en redes sociales. La noche del sábado en Twitter uno de los hashtags más comentados fue el del festival, donde los tuiteros volcaron memes y bromas de todo tipo sobre los representantes de los países participantes.

Una de las actuaciones que más llamó la atención fue la de Israel. Nada extraño viendo la situación actual.

También la representante de Ucrania dejó algún comentario refiriéndose a su ritmo más que ligero.

si mi primera rave post-cuarentena no es así simplemente no quiero saber pic.twitter.com/YAAmmLwVWK

Incluso el Brexit se coló este sábado en Eurovisión. Vamos, al menos a Reino Unido le quedó claro.

Justamente Reino Unido fue uno de los dos países que dio a España algún punto en las votaciones. Dos, en concreto. Algo que también era comprensible:

A cambio de Benidorm, aún salen ganando. Aunque España debería haber apostado más alto. Como ocurrió en la edición de 2018 en Portugal.

Pero es que, en un festival marcado por una ajustada lucha entre los 3 primeros países (Italia, Francia y Suiza), los tuiteros no se olvidaron de ellos por muy ganadores que se vieran.

brands marketing gay to gays// me and my gay friends #Eurovision pic.twitter.com/yZQlRAHFGb

