Por Tremending

Los protagonistas de la foto del abrazo que se ha convertido en todo un símbolo de la última crisis en Ceuta provocada por la apertura de fronteras por parte de Marruecos se han vuelto a ver las caras. La voluntaria de la Cruz Roja Luna Reyes y el joven migrante Abdou, han mantenido una conversación por videollamada después de que un equipo de TVE haya le haya localizado y entrevistado en Casablanca.

De él solo se sabía que era senegalés y que había sido devuelto a Marruecos. Así fue, después de llegar tras una larga travesía a pie desde Tánger hasta Castillejos y cruzar la frontera a nado, pisó tierra en la playa del Tarajal exhausto. Rompió a llorar cuando comprobó que su hermano, que le acompañaba, estaba inconsciente. No ha vuelto a saber nada de él desde entonces.

Esta es la historia de Abdou, el senegalés que protagonizó el icónico abrazo de la crisis migratoria en Ceuta ???? @AnaJimenezTV ???? https://t.co/JtkR0Jb43E ???? https://t.co/VjKzBgo9IT pic.twitter.com/EvpuPZHuxA — Telediarios de TVE (@telediario_tve) May 24, 2021

Abdou, de 27 años, ha contado que llevaba cuatro tratando de cruzar la frontera para buscar trabajo en Europa. Es huérfano, trabajaba como albañil y vivía en Senegal con su abuela y su hermano mayor hasta que decidieron marcharse a Marruecos. El joven, que se ha roto a llorar al ver a Luna a través de la pantalla, dice que no entiende los ataques machistas y xenófobos que ha recibido la cooperante: "Ella solo hizo su trabajo. Me reconfortó, me ayudó, fue un gesto humano", rememora.

El emotivo reencuentro entre Luna y Abdou ha conmovido a muchos internautas, que no han dejado de comentar en Twitter sus impresiones y que han aplaudido el trabajo de la televisión pública.

.Felicidades.Gran historia. Solo humanizando la tragedia se puede evitar los atropellos vergonzosos de los que son incapaces de empatizar con el dolor ajeno y los actos solidarios.Ojalá se arrepientan los que han insultado a Luna y le pidan perdón públicamente. Abrazos solidarios — Gervasio Sánchez (@gervasanchez) May 24, 2021

"Que qué tal está, qué cuanto tiempo lleva ahí, qué si quiere volver". https://t.co/MrqzGwEbkw

Por si quedaba alguien que todavía no había experimentado ese sentimiento llamado empatía, quizás aquí tenga una segunda oportunidad. Enhorabuena al equipo de TVE que ha conseguido darle voz a Abdou. ???????? https://t.co/yJ4sPLmNZ5 — Patricia Liste (@PatriciaListe) May 24, 2021

Humanidad. Ni más ni menos. Y un trabajo periodístico espectacular. https://t.co/qFp4J1vzpD — Alejandro Cañas (@AlejandroCZ29) May 24, 2021

Había que contar esta historia.

Y qué mejor sitio que la televisión pública.

Enhorabuena @AnaJimenezTV y @telediario_tve https://t.co/1IoY86TlFE — Curro G. Corrales (@currocorrales) May 24, 2021

Después del abrazo una emocionante llamada. https://t.co/rIGbFfdPRb — Curro Aguilera (@curroaguilera) May 24, 2021