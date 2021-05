El exdiputado de Ciudadanos y ex vicepresidente de Coca-cola, Marcos de Quinto, ha abandonado el plató del programa de Cuatro Todo es mentira, moderado por Risto Mejide, después de que este le mandara callar. En concreto, se producía un debate sobre el acto de provocación que protagonizó el líder de la formación de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, cuando se empezó a elevar el tono de la conversación.

Mientras Mejide trataba de poner orden en la mesa, de Quinto continuaba hablando y justificando la postura de la ultraderecha, hasta que el presentador ha decidido darle un toque de atención: "Marcos, por favor, te voy a agradecer que no hables cuando estoy hablando yo", le ha espetado el moderador.

Después, Mejide ha dado paso a un vídeo. Durante su emisión, de Quinto se ha levantado y ha abandonado el plató. El moderador ha explicado cómo ha sucedido: "Seguramente él tendrá sus razones, no nos las ha explicado", ha señalado Mejide. "A quién no le guste que le corten o que le digan que hay un moderador, que se monte un monologo en un programa de televisión", ha sentenciado el presentador.

No se si al condenas le va a dar la pasta para pagar a otro mas aparte de Cardenas????????????. pic.twitter.com/xHKGXdKWhp

Pues sanfadao Marcos De Quinto. Parece ser que no le gusta que le manden…

De Quinto, que no ha vuelto a aparecer en pantalla después de su salida del plató, ha escrito esta tarde en Twitter haciendo alusión a los hechos, incidiendo en su discurso y despidiéndose del programa.

A veces hay que armarse de mucha valentía para explicar esto públicamente (algo muy sencillo, pero que incomoda que lo digas…) Mis mejores deseos a Pilar Rahola que, parece, me sustituirá en @todoesmentiratv Abrazo a mis ex-compañeros del programa y gracias por la experiencia.

Y cómo no, los tuiteros no han tardado en comentar la jugada.

Pablo Iglesias se levantó de un debate porque una fascista le acusó de enviarse un sobre con balas a sí mismo, Marcos de Quinto se ha ido porque es un chulo de merdax que no acepta que nadie le llame al orden cuando no respeta las reglas, no confundamos que para nada es lo mismo

