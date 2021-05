Captura de pantalla de la conversación entre la joven y la intermediaria de la inmobiliaria.

Por Tremending

"No es que a esta intermediaria le importe si tengo solvencia o no, es que es una racista de cuidado". Con estas palabras, Sara Brahim (@swarabrahim en Twitter) ha denunciado haber sido víctima de un episodio de racismo por parte de una inmobiliaria. La joven ha compartido una conversación de WhatsApp en la que alguien que parece responder por la agencia está más pendiente de la foto de perfil de Sara que de cualquier otra cuestión.

Sara, que según su biografía en Twitter tiene 18 años y estudia ciencias políticas en la Universidad de Granada, buscaba alquilar un piso junto a unas compañeros y contactó con una inmobiliaria. En un momento de la conversación, según los pantallazos publicados, la intermediaria de la agencia le pregunta por su lugar de procedencia al ver la foto de perfil: "No es por ser indiscreta, pero parece un campo de refugiados".

"no es por ser indiscreta, pero parece un campo de refugiados" ¿en qué momento dejas de alquilarle una habitación a una persona por su foto de perfil? después que no hay racismo en España, cuando todos los días nos exponemos a esto pic.twitter.com/V3b1nPS1w0 — sara brahim (@swarabrahim) May 23, 2021

La joven, nacida en España y cuya familia es del Sáhara, confirma que sí, que efectivamente es un campamento de refugiados. En concreto, tal y como ha especificado ella misma, el campamento de refugiados saraharauis de Tinduf, en Dajla, situados en el suroeste de Argelia. La joven pregunta si hay algún problema y, dado el caso, qué problema sería. Parece que nunca tuvo respuesta.

no es que a esta intermediaria le importe si tengo solvencia o no, es que es una racista de cuidado — sara brahim (@swarabrahim) May 23, 2021

"¿En qué momento dejas de alquilarle una habitación a una persona por su foto de perfil? Después que no hay racismo en España, cuando todos los días nos exponemos a esto", denuncia Sara en su hilo de Twitter. "Que la excusa que haya puesto la mujer es que por la foto que tengo de perfil no tenga solvencia económica da que pensar", continúa, antes de tachar de "racista" a la persona de la conversación de WhatsApp.

Un par de días más tarde, la joven, entrevistada en La Hora de la 1 de TVE, ha precisado que desde la inmobiliaria no le pidieron documentación alguna y que, a través de una conversación telefónica con su compañera de piso, la intermediaria les confirma que no les iba a alquilar la habitación porque "denota que no tiene ninguna solvencia económica". Sara, que vuelve a recordar que no le pidieron ningún tipo de documento sobre su situación económica, destaca que desde la empresa se despidieron diciendo que "la inmobiliaria no es una ONG".

Orgullosos de nuestra @swarabrahim ! Ella es un claro ejemplo de l lucha de su madre y del pueblo saharaui ???????????????? https://t.co/43keMj7fzn — ascm (@asaharauicm) May 25, 2021

Como respuesta, la joven he terminado poniendo también en Twitter la imagen de su perfil de WhatsApp. En ella aparece su madre, en el año 1999 en los campamentos de Tinduf. "Estoy muy orgullosa de ella".

pues acabo de ponerme de perfil la foto de whatsapp, es mi madre en el 99 en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Dajla y estoy muy orgullosa d ella — sara brahim (@swarabrahim) May 23, 2021