El 16 de mayo de 2020 nos dejó Julio Anguita, el histórico dirigente de Izquierda Unida (IU) y del Partido Comunista de España (PCE) apodado El Califa, uno de los grandes líderes de la izquierda española.

Sin embargo, sus discursos y sus reflexiones parecen más vivas que nunca a juzgar por lo que ha pasado en las redes sociales desde su muerte: que cíclicamente ante diferentes debates públicos alguien recupera algún vídeo suyo (normalmente acompañado por un "Anguita ya lo dijo" o similar), y lo que él opinaba hace 10, 20 o 30 años, resulta que está más vigente que nunca.

Estos son algunos ejemplos de los vídeos del histórico político que no envejecen con el paso del tiempo:

Anguita, reflexionando en 1992 en el programa La Clave de Antena 3, sobre la democracia y la libertad y la situación económica y social de los españoles. Una reflexión que sigue de plena actualidad. Un vídeo que llama la atención también por el silencio y el respeto del resto de contertulios.

Hoy el poder mediático no permitiría este debate en televisión. https://t.co/8ztBgpuXcL pic.twitter.com/WNLuELOEtw

Estaba pensando lo mismo. No es que no haya gritos es q no hay interrupcion.

— Nacho Di Medici (@Leeburro) February 24, 2021