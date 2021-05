El expresidente del Gobierno Felipe González acudió a ‘El hormiguero’, de Antena 3, donde habló de Pedro Sánchez, la pandemia, su derrota en las elecciones de 1996, la polémica de los indultos o Joe Biden.

El antiguo líder socialista aseguró que lleva más de dos años sin hablar con el actual presidente. "Desde la moción de censura hasta ahora", aunque matizó que "hubo comunicación" indirecta durante la conformación del Gobierno de coalición. Asimismo, añadió que Sánchez tampoco le ha llamado durante la pandemia.

— El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 26, 2021

Otra de las afirmaciones más comentadas de González fue sobre "lo mal pagada" que está la política. "Lo que digo a contracorriente será un escándalo: la política en España está terriblemente mal pagada… en comparación con lo que quieras", manifestó.

— El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 26, 2021

González también opinó sobre la polémica de los indultos. El representante señaló que "él no daría el indulto en estas condiciones". El expresidente, además, reconoció que votó a Ángel Gabilondo en las elecciones de la Comunidad de Madrid tras el debate de Telemadrid.

La comunidad tuitera no dejó escapar la entrevista y comentó algunas de las frases e intentó recordar algunos temas que marcaron los años de Gobierno de González y que, sin embargo, no se abordaron en la conversación.

— El Palentino radioactivo (@the_manfly) May 27, 2021

No hay más preguntas, señoría.

No se que ha dicho #FelipeGonzálezEH tampoco es necesario saberlo . Solo con ver a toda la extrema derecha aplaudiendo, me basta y me sobra.

— Paco Lobo (@Cazatalentos) May 26, 2021