Marcus Rashford, jugador del Manchester United, ha denunciado en Twitter que ha recibido insultos racistas a través de las redes sociales después de perder ante el Villarreal en la final de la Europa League.

"Hasta ahora he contado al menos setenta insultos raciales en mis cuentas de redes sociales. "Para aquellos que trabajan para hacerme sentir peor de lo que ya estoy, buena suerte con el intento", escribió Marcus Rashford esta madrugada. Un tuit que se ha hecho viral.

At least 70 racial slurs on my social accounts counted so far. For those working to make me feel any worse than I already do, good luck trying ????????

El delantero inglés —cuya abuela es originaria de la isla de San Cristóbal, en las Antillas Menores— calificó la derrota como "una decepción". Entrevistado tras el partido contra el Villarreal por BT Sport, Marcus Rashford se mostró abatido.

"Es difícil de explicar, porque vinimos a ganar, trabajamos muy duro toda la temporada para estar aquí, para ganar un trofeo y no ha pasado. Tenemos que superar la decepción, reflexionar y ver qué hemos hecho mal y qué podemos mejorar. No podemos rendirnos, eso es imposible", declaró a la cadena británica.

Rashford aludió al "hambre, el deseo y las ganas de luchar", así como a las características que hacen del Manchester United un equipo que debe estar en el "máximo nivel", pero reconoció que quedar segundos en la Premier League o perder la final de la Europa League "no significa nada", pues "solo hay un ganador".

Tras la derrota, llegaron los insultos racistas, lo que llevó al futbolista del Manchester United a escribir otro tuit, en el que criticó que uno de los autores era un profesor de Matemáticas que le envió un mensaje directo con "una montaña de emojis de monos".

Eso, asegura, fue lo que más le indignó, pues "enseña a niños" y sabe que puede proferir insultos racistas sin consecuencia alguna.

I’m more outraged that one of the abusers that left a mountain of monkey emojis in my DM is a maths teacher with an open profile. He teaches children!! And knows that he can freely racially abuse without consequence…

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) May 27, 2021