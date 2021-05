Tuit del alcalde de Alcora, Samuel Falomir.

Por Tremending

El alcalde de l’Alcora (Castelló), Samuel Falomir, ha recibido el apoyo de cientos de usuarios tras la publicación de un tuit en el que recoge una pintada homófoba en la que le llaman maricón. "El alcalde es maricón", reza la frase dibujada. El edil del PSPV-PSOE ha contestado al autor de la gamberrada: "¿Ahora te enteras? No me indigna que me llames maricón, me indigna que ensucies nuestro pueblo".

❌Hoy en l’Alcora han aparecido entre otras esta pintada. Mi pregunta al autor es: ¿ahora te enteras? No me indigna que me llames maricon, me indigna que ensucies nuestro pueblo. #AixíNoFemPoble pic.twitter.com/GcXrA0ejLA — Samuel Falomir (@sfalomir) May 27, 2021

La réplica ha sido celebrada por muchos usuarios de Twitter, que le han dado la enhorabuena por una respuesta tan "redonda" y "elegante".

Te iba a decir… ¡mucho ánimo!, pero tras leer el tweet veo que no lo necesitas porque es una respuesta redonda. Así que… ¡mi más sincera enhorabuena! — Pedro CIFUENTes (@krispamparo) May 27, 2021

Y la elegancia debe ser algo muy parecido a responder así. pic.twitter.com/ulVuuSz3pv — pETERpOTER (@elpeterpoter) May 27, 2021

Pensaba que el dibuix del finar era la dignitat, la que eixa persona no te. pic.twitter.com/JmQEbsz1ts — ???????????????????????????????????????????????? (@TigreSand) May 27, 2021

No insulta quien quiere sino quien puede! Elegante respuesta, compañero! Un abrazo desde Almuñécar — Rocío Palacios (@rociopalaciosh) May 28, 2021

???????????????????????? molt Bona resposta Samu! — María José Salvador (@mjsalvadorubert) May 27, 2021

Todo el apoyo. Un abrazo alcalde ???????? — Pere Valenciano (@Perevalenciano) May 28, 2021

???????????????????????????? felicidades Samuel x tu buen humor y expresarte con esa libertad eres genial ???????????? — isabratislava (@IsaBratislava) May 28, 2021

Bravo por la respuesta ???????????????????????????????? ni un paso atrás… somos muchos y estamos en todas partes ???? — Jose L Alcalde ????️‍???????????? (@MazingerJota) May 28, 2021

Todo mi apoyo Samu!! Lo estás haciendo bien, y eso pica. — ???????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? ???????? / ❤ (@JoseM_Rebollo) May 28, 2021

Si el alcalde te vacila tú te calla y lo asimilah! ???? https://t.co/BIZ7P9YfUP — Jaume Ribas (@ribasvilanova) May 28, 2021

"¿Ahora te enteras?" ???? Me quito el sombrero, @sfalomir ???????????????? Hace tiempo que el colectivo nos hemos apropiado de esa palabra y la utilizamos sin miedo#soymaricon https://t.co/coQSnexUlP — Juan Nieto Ivars (@JuanNietoIvars) May 28, 2021

Ni un paso atrás. Frente al odio, educación. Y educación es la maravillosa respuesta de @sfalomir. No dejemos nunca de luchar por una sociedad diversa. Tens tot el meu suport, company.https://t.co/QwBg8iVJpJ — Francisco Polo /❤️ (@franciscopolo) May 28, 2021