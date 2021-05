Aficionados del Chelsea y del Manchester City en las horas previas al partido de fútbol, este sábado en Oporto. - Pedro Nunes / REUTERS

Por Tremending

Este sábado tuvo lugar en Oporto la final de la Champions League en un partido en el que se enfrentaban el Manchester City y el Chelsea. Un encuentro en el que acabó victorioso el equipo de Thomas Tuchel, pero que dejó unas imágenes en la ciudad portuguesa que han levantado polémica.

Aunque la pandemia de la covid parece estar bien controlada en Portugal, la despreocupación de los hinchas de ambos equipos ha provocado que muchos portugueses se indignen ante la irresponsabilidad de más de 15.000 simpatizantes concentrados en Oporto.

El medio deportivo portugués Cabine Desportiva compartió unas imágenes en Twitter que han dejado atónitos a los usuarios.

Ribeira, no Porto, cheia de ingleses e a maioria sem máscaras. #UCLFinal pic.twitter.com/oq45B7gBFo — Cabine Desportiva (@CabineSport) May 29, 2021

"Ribeira, en Oporto, llena de ingleses y la mayoría sin mascarillas".

Tal ha sido la indignación, que cientos de usuarios han criticado el comportamiento de los hinchas en un momento de pandemia.

É que nem uma máscara os burros podem usar, enfim. https://t.co/469B2XaL8H — Lúcia Pereira (@lucia_cpereira) May 29, 2021

"De todos modos, los burros no pueden usar una mascarilla".

Se for à praia posso ser multada por estar sem máscara, mas estes selvagens não só podem estar todos aglomerados, como a destruir a minha cidade e a beber como animais de manhã à noite. Só em Portugal se é cidadão de 2a categoria no teu próprio país. Que vergonha e que asco! https://t.co/emQn0oDK3M — Tangerine Skies ☁ (@ccherryblosssom) May 29, 2021

"Si voy a la playa me pueden multar por no llevar mascarilla, pero estos salvajes, no solo pueden estar aglomerados, sino también destruyendo mi ciudad y bebiendo como animales todo el día. Solo en Portugal se es ciudadano de 2ª categoría en tu propio país. ¡Vergüenza y asco!".

"APOCALIPSIS!!!"

omg look at the brits in the Ribeira pls this makes me so nervous because of the covid https://t.co/dziulbZQKE — ???????????????????????????? (@n_e_e_d_y) May 29, 2021

"Dios mío, mirad a los británicos en la Ribeira, por favor, me pone muy nerviosa por la covid".

Eu gosto muito de ver adeptos no Porto mas é frustrante pa caralho vê-los todos sem máscaras a foder o nosso país — Pinho (@GodPinhoo) May 29, 2021

"Me gusta ver a la afición en Oporto, pero es muy frustrante verlos a todos sin mascarillas jodiendo a nuestro país"

"agora vamos fazer igual. Já que eles podem". Isso para mim é falta de noção e de responsabilidade.

Se condeno algo por estar errado fazer igual é pura hipocrisia e ainda agrava mais o problema.

Se estamos cansados? Sim. Mas acho que ninguém quer ver todo o esforço desabar. — Gonçalo Marques (@Goncalojmarq) May 30, 2021

"Lo que me molesta en Oporto es lo que pasó. Aglomeraciones, falta de mascarillas, etc. Hacer comparaciones no es solo quejarse, es pensar "ahora vamos a hacer lo mismo, ya que ellos pueden…". Si condeno algo que yo hago, es hipocresía y agrava más el problema. Estamos cansados, sí. Pero no creo que nadie quiera que todo el esfuerzo se derrumbe".

Incluso la oposición al Gobierno de Antonio Costa ha reaccionado a las lamentables imágenes culpando al Gobierno de no actuar lo suficiente.

BÊBADOS e insurretos, estes ingleses propagam o Covid no Porto devido à criminosa atitude do governo Português, permitindo a ausência de máscaras, distanciamento e a venda de álcool.

Dizem que é turismo????, este espetáculo de futebol que logicamente devia ter lugar em Inglaterra. pic.twitter.com/tnfYcJeVr2 — Definido-Indefinido (@portoluca) May 29, 2021

"Borrachos e insurgentes, estos ingleses propagan la covid en Oporto debido a la actitud criminal del Gobierno portugués, permitiendo la ausencia de mascarillas, distancia y la venta de alcohol. Dicen que es turismo este espectáculo de fútbol que, lógicamente, debería tener lugar en Inglaterra".