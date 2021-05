Por Tremending

"Yo ya le dije a vuestra redactora, llegáis muy pronto, el programa llega muy pronto": son las palabras de Juan Luis Delgado, jefe de Medicina Materno Fetal del Hospital Virgen de la Arrixaca, autodenominado "ginecólogo cristiano", entrevistado en Salvados. Fue uno de los momentos del programa presentado por Gonzo en La Sexta que ha visibilizado la terrible odisea que tienen que pasar muchas mujeres para abortar en comunidades como Murcia. Todo ello debido a que ciertos hospitales públicos no llevan a cabo estas intervenciones porque los profesionales deciden acogerse a la objeción de conciencia para no practicarlos y los responsables sanitarios no han puesto en marcha mecanismos para encontrar soluciones adecuadas. Un programa que ha dejado muchas reacciones, incluidas algunas políticas.

La respuesta de Gonzo llegó con un tuit demoledor: "Preguntar 11 años después de aprobarse la ley es "demasiado pronto" para el doctor. Sabía eso de que el tiempo es relativo pero no sabía que lo era tanto"

Preguntar 11 años después de aprobarse la ley es "demasiado pronto" para el doctor.

Sabía eso de que el tiempo es relativo pero no sabía que lo era tanto. #SalvadosAborto

pic.twitter.com/8ZVBzrVsVB — Fer González Gonzo (@FerGonzo) May 30, 2021

Un ginecólogo que, por otro lado, ha reconocido los impedimentos en este sentido y que ha apuntado a la Consejería de Sanidad. Otros momentos de la conversación con el mismo médico:

Las reacciones en las redes aún continúan:

Hoy te voy. dar las gracias @FerGonzo, vuelves a tus raíces con este reportaje sobre el aborto, a "denunciar" actividades inhumanas y poco profesionales por parte de esos médicos "objetores". Sí, parece ser que para ese médico 11 años es poco tiempo, como derecho se aprobó tardío — SUS_☮️????‍♀️???? (@SaSeSiSo_Sus) May 30, 2021

Tal vez sería conveniente un programa sobre "Los Kikos"…..en Murcia tienen mucho peso en amplias capas de la sociedad….No diré más…. — Marisol (@SolMarisolf) May 30, 2021

Al final, para quedar bien, dijo que se estaba mirando para solucionarlo. ?Cuánto les llevará? ?otros 11 años? Con él al frente no me extraña. — carmen???????????? (@BrucaferCarmen) May 30, 2021

Lo que más gracia me hace es como se van por las ramas cuando no saben que decir — Carmen Miranda (@cari_menta) May 31, 2021

Qué puta vergüenza lo de Murcia — Eme_A (@AntRobles1) May 30, 2021

Al final es una decisión política. Es imposible que los 60 ginecólogos que trabajan en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia sean objetores de conciencia. — María Segura (@msoledadsegura8) May 30, 2021

Hay algo muy extraño ahí, hasta el ginecólogo ese autodefinido como cristiano dice q no está de acuerdo con las derivaciones. Debe ser algo en el gobierno autonómico — May H (@MayHtuit) May 30, 2021

De nuevo GRACIAS Gonzo por visibilizar, dando voz a mujeres maltratadas por Sanidad Pública murciana por tener q abortar, una injusticia inadmisible y sobre todo un inexplicable incumplimiento de la legalidad vigente. Siento mucha rabia. — José Juan (@jotajota2013) May 30, 2021