Claudia Hosseinpour. — La Sexta

Por Tremending

El programa conducido por Gonzo, ‘Salvados’, en La Sexta, visibilizó una realidad que se produce en muchos centros hospitalarios de distintas regiones de España y golpea duramente a los derechos de las mujeres. En algunos hospitales no se producen abortos porque los profesionales deciden acogerse a la objeción de conciencia para no practicarlos y optan por enviar a las pacientes a clínicas privadas donde no se dan las condiciones sanitarias para practicarlos.

Además, los médicos no solo se niegan a interrumpir embarazos voluntarios, también aquellos que están prescritos porque pueden suponer un riesgo para la futura vida del bebé y de la propia madre. Este fue el caso de Claudia, que abortó cuando estaba de cinco meses después de que le informarán que su hijo Miguel tenía una enfermedad incompatible con la vida.

En el hospital público Virgen de la Arrixaca (Murcia) le derivaron a un centro privado al que no acudió por las malas críticas. Claudia acabó en una clínica privada en Madrid y tardó dos semanas en abortar. En ese tiempo seguía notando a su bebé sabiendo que no seguiría adelante. "Cada patada era una puñalada", relató. Asimismo, contó su experiencia en Madrid, donde llegó a pensar que perdía la vida.

Varias mujeres explicaron el abandono al que han tenido que hacer frente por parte del sistema público de salud. Ana tuvo que abortar en una clínica privada y asegura que acudió con "miedo", ya que no le explicaron el procedimiento que le aplicarían, tan solo los posibles efectos secundarios que podría sufrir. "Si a mí me da una hemorragia y me tienen que trasladar a un hospital público, a lo mejor en el camino me desangro y me muero", pensó.

Gonzó entrevistó a Juan Luis Delgado, responsable del Hospital Virgen de la Arrixaca, que aseguró que en el centro en el que él trabaja no se practican abortos en la actualidad porque el 80% de la plantilla recurre a la objeción de conciencia aunque signifique un riesgo para la vida de las mujeres que han de interrumpir su embarazo. Delgado reconoce que el sistema público le ha fallado a estas mujeres. "Los cristianos decimos la verdad", manifestó.

Preguntar 11 años después de aprobarse la ley es "demasiado pronto" para el doctor.

Sabía eso de que el tiempo es relativo pero no sabía que lo era tanto. #SalvadosAborto

Los testimonios de las mujeres tuvieron una enorme reacción no solo de los usuarios de Twitter, también de altos representantes públicos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, señaló que "en España el aborto debe ser público, seguro y gratuito en todas las Comunidades Autónomas. Es lo que vamos a garantizar". También reaccionaron al programa la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

En España el aborto debe ser público, seguro y gratuito en todas las Comunidades Autónomas. Es lo que vamos a garantizar. #SalvadosAborto — Irene Montero (@IreneMontero) May 30, 2021

Sobrecogedores relatos en #SalvadosAborto. Un necesario @salvadostv que visibiliza una realidad que debemos atender: el aborto como un derecho de todas las mujeres que debe ser seguro, público y gratuito. https://t.co/TiNXT8TcjJ — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 30, 2021

La imposibilidad de las mujeres en España de ejercer el derecho al aborto de forma segura, pública y gratuita es un déficit democrático y una gran brecha de clase social. Mucho camino por recorrer. #SalvadosAborto — Ione Belarra (@ionebelarra) May 30, 2021

Muchos usuarios en redes sociales mostraron su indignación ante una situación dramática que afecta a cientos de mujeres a pesar de que la Ley del Aborto se aprobó hace 11 años.

Unos pocos imponen sus creencias al resto, por encima de la ley y despreciando la salud y los derechos de las mujeres.

