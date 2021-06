Por Tremending

"Tejero indultado es la fantasía socialista perfecta. Lo tiene todo. El golpista, una democracia comprometida, y que es otra gran mentira. Tejero no fue indultado, no abundaban los Sánchez por aquel entonces". Este es el tuit de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, dirigido al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, en el que le desmiente de forma ostentosa una afirmación… que Iceta no ha hecho.

Tejero indultado es la fantasía socialista perfecta. Lo tiene todo. El golpista, una democracia comprometida, y que es otra gran mentira. Tejero no fue indultado, no abundaban los Sánchez por aquel entonces. https://t.co/byzwxrCMzQ — Begoña Villacís (@begonavillacis) May 31, 2021

Por supuesto, alguna web ultra no ha tardado en sumarse a desmentir a Iceta por algo que no dice (y que se puede comprobar con solo leer).

En el mensaje al que Villacís respondía, Iceta se hacía eco de un artículo de opinión publicado en El País, con este texto: "Indultos: ¿a Tejero, sí, y a Junqueras, no?, Xavier Vidal-Folch".

Indultos: ¿a Tejero, sí, y a Junqueras, no?, Xavier Vidal-Folch https://t.co/owrNNtyCpS — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) May 31, 2021

En el texto enlazado, el autor recordaba cómo el Tribunal Supremo se ha opuesto recientemente a los indultos por el ‘procés’ cuando en 1993 el Supremo se manifestó a favor de indultar al golpista del 23-F Antonio Tejero. Que al final no fue indultado por el Gobierno, pero que la posición del Supremo quedó reflejada.

Y esto es de lo que Iceta habla. Y muchos en las redes se lo han recordado a Villacís. Por supuesto, no ha rectificado. Aunque, a decir verdad, no es la única que en las redes está tratando de hacer pasar por un bulo algo que sencillamente no se dice:

Pero por qué no te lees el artículo, mujer. https://t.co/8wj99NwKhA — Quique Peinado (@quiquepeinado) June 1, 2021

A Begoña Villacís lo de leer no le va demasiado. El artículo habla del informe del TS que sí estaba a favor del indulto a Tejero, no dice que le indultaran. https://t.co/fBTyK5fN7B — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) June 1, 2021

¿Leíste el titular y ya saltaste?. En ningún momento del artículo se dice que Tejero fuera indultado, sino que el TS se mostró favorable a concederle el indulto pese a ser reincidente y no existir arrepentimiento. pic.twitter.com/iyIJXFGmIZ — Roberto Legal (@RobertoLegal3) June 1, 2021

Vaya, que no has leído ni el artículo — José Vico ???? (@josevico4) June 1, 2021

Un consejo, Begoña. Lee el artículo antes de opinar. — PabloMM (@pablom_m) June 1, 2021

Y dale con que no fue indultado. Que YA SABEMOS que no fue indultado (a diferencia del General Armada). Como TAMBIÉN SABEMOS que el Supremo informó favorablemente sobre el indulto de Tejero. Porque no es lo mismo pegar tiros en el Congreso que organizar una "ensoñación"… — LeRouge (@LeRouge22469566) May 31, 2021

¿Lo ves? Hasta tuiter te pide que leas. pic.twitter.com/6V6f9GJrCM — Máximo Piriz Vidigal ???? (@maxipivi35) June 1, 2021