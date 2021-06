Por Tremending

El empresario Ignacio López del Hierro se ha negado este miércoles a declarar ante la Comisión de Investigación del Congreso sobre el caso ‘Kitchen’. En el mismo día en que se ha conocido su imputación y la de su mujer, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, ha alegado que existe un secreto de sumario que hay que respetar.

Pero entre las pocas palabras que ha pronunciado, están las que Gabriel Rufián ha logrado exprimir. El propio diputado de ERC las ha compartido en su cuenta de Twitter:

No son tan listos como creen. pic.twitter.com/wXI6oeeCiw — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 2, 2021

En un momento dado, López del Hierro, que permanecía sin responder, negó haber compartido "una sociedad con el hijo de Jordi Pujol, en una empresa que […] tributaba en Angola, en Gabón y en República Dominicana".

"Es curioso que usted se haya mostrado impasible ante todo, excepto cuando le he tocado esto. Es curiosísimo". A lo que el empresario respondió: "Es que es falso". En ese momento, Rufián le espetó: "Ah, y lo otro no. No son ustedes tan listos, ¿eh?".

La comparecencia y las preguntas de Rufián también dejaron otros momentos curiosos:

El momento ha sido muy comentado en las redes:

