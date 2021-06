"Yo no he visto todavía ese mismo ordenamiento para los tomates": el BOE belga pública por error una receta de espárragos gratinados

Por Tremending

Esta es de una de esas noticias dignas de El Mundo Today. Pero no, es absolutamente real. Ha ocurrido en Bélgica, país donde los espárragos son una guarnición muy popular en la gastronomía flamenca. Tanto deben de serlo, que el Moniteur Belge, el equivalente al Boletín Oficial del Estado (BOE), ha publicado una receta de cocina para cocinarlos gratinados.

Nadie sabe cómo llegó ahí la receta de los espárragos gratinados. Un error de copia y pega, dicen los más enterados. Fue un abogado llamado Morgan Moller el que descubrió el gazapo cuando revisaba el artículo 13 de la sección sobre precios de medicamentos y dispositivos médicos del Libro V del Código de Derecho Económico, que había sido modificado un mes antes. Ahí es nada. En la versión francesa del libro, en lugar de la actualización de la ley, figuraba una receta de seis pasos sobre cómo hornear espárragos con nata, salsa de tomate y queso. El sexto paso instaba a disfrutar la receta, pues únicamente decía ‘Bon appétit!’.

El Boletín Oficial del Estado de Bélgica ha actualizado un decreto real de 2014 tras descubrirse que, en su versión digital en francés, el texto contenía por error una receta de espárragos gratinados y terminaba con la expresión "Bon appétit". https://t.co/OQYsMixjBQ — Javier Albisu (@javieralbisu) May 31, 2021

Moller se quedo con los ojos como platos (nunca mejor dicho) y no dudo en publicarlo en su cuenta de Twitter. "En mi carrera legal no me he encontrado a menudo con esta hilaridad", explicó Moller en su cuenta de Twitter. Como podrán suponer, el tuit se viralizó en pocas horas y, aunque la captura del texto que se puede ver en su tweet ya se ha modificado, en la versión PDF aún se puede leer "precalentar el horno a 250 grados".

Ik heb het gehad met mensen die zeggen dat het Belgisch Staatsblad nutteloos is. Je vindt er alles : wetten, besluiten, recepten om te koken, noem maar op. Eerlijk : in mijn juridische carriere deze hilariteit nog niet vaak tegengekomen. ???? pic.twitter.com/VKR9rJOg6Z — Morgan G. Moller (@morganmoller) May 28, 2021

El director del Monitor belge, Wilfried Verrezen, explicó luego que "sin duda, quien publicó esta versión tenía abierto un documento de Word con la receta". "Lo corregimos de inmediato. Afortunadamente la persona en cuestión solo estaba ocupada con recetas y no con sitios web pornográficos", añade en tono de broma.

La legión tuitera no ha podido dejar pasar por alto semejante notición. Como siempre, les dejamos los mejores tuits. ¡Que aproveche!

Ha sucedido realmente: el Boletín Oficial de Bélgica (Moniteur Belge) ha publicado por error en mitad del texto de un real decreto… ¡Una receta de espárragos gratinados!

Los juristas discrepan sobre la eficacia jurídica de la receta y se ha publicado una corrección de errores. https://t.co/RjoKxAAZIg — Joaquín Urias (@jpurias) June 1, 2021

