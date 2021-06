Por Tremending

"Una amiga se ha encontrado a un ex ligue en el Retiro. A ver, la hoja de reclamaciones". Son las palabras de una tuitera recordando una de las más famosas ‘ayusadas’ en la última campaña electoral.

Una amiga se ha encontrado a un ex ligue en el Retiro. A ver, la hoja de reclamaciones. — Sofia de Tabernia/???? (@malditaseasofi) June 3, 2021

La presidenta madrileña, que centró su campaña en la palabra "libertad" y con afirmaciones del nivel de "en Madrid puedes ir a tomarte una cerveza" (provocando la hilaridad en el resto de España). Pero no se quedó solo ahí. Durante una entrevista con Alsina aseguró que en Madrid "puedes cambiar de empresa o de pareja y no volver a encontrártela nunca más". El presentador de Onda Cero no pudo contener la risa.

Vota a Ayuso para no encontrarte con tu ex. Poco ha pensado la izquierda de las oportunidades que ofrece esta señora cada vez que habla ???? pic.twitter.com/9vbrURBXyn — Madriz1984 (@Madriz1984) April 28, 2021

Ni corta ni perezosa, y lejos de avergonzarse por su propio disparate, la presidenta se animó a responder, con una chanza:

No sé cómo ha podido suceder. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 4, 2021

La respuesta se ha hecho popular en las redes y mientras algunos no salen de su asombro ante el descaro de reírse públicamente de sus propias "chorradas", por supuesto no faltan los fans que la han aplaudido:

Se ha detectado un fallo en Madrix pic.twitter.com/dOjfakNKDe — Rimanegra (@rimanegra) June 4, 2021

Porque gestionáis mal en general y esto de los ex no iba a ser una excepción. Pero si te lo decimos en el pleno nos llamas cenizos. ????????‍♂️ — Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) June 4, 2021

Bravo Isabel estas en todas????????????????????. — plata O plomo ???????? (@tomapolocuinho) June 4, 2021

Isabel Díaz Ayuso no cumple ni las inmensas chorradas que soltaba en campaña haciendo bromitas. pic.twitter.com/IAbbEmma0b — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) June 4, 2021

No has cumplido tu "genial" programa electoral. Las miles de muertes evitables para otro día.

España: ese país en el q, con buenos padrinos afectos al régimen, medran los más inútiles.

Por eso vivimos en el lodazal en el que vivimos.

Los romanos ya lo decían: aurea mediocritas. — Bil•ly_Pendio (@Pigasus_1971) June 5, 2021

Jaajjaa si es que eres la mejor Ayusi!! ???????????? — Dasamo-X ❤️????????????????❤️ (@DaDavid2301) June 4, 2021

Te la regalo — japo (@japo76720329) June 5, 2021

Esto es lo que ha ganado unas elecciones…

Maravilloso — Marramiau (@marrastu) June 5, 2021

Cuando cierras centros de atención primaria no haces ni puta gracia. — Opinador de opiniones correctas (@Dalek_fan) June 4, 2021