Por Tremending

Que la convivencia es algo difícil en las comunidades de vecinos, más aún desde la pandemia, es algo que casi nadie discute. Al principio se dejaban notas en las zonas comunes y puertas de otros vecinos criticando a los sanitarios del edificio e instándolos a marcharse. Ahora, a medida que se avanza en el plan de vacunación, los más negacionistas optan por hacer propaganda antivacunas.

Es el caso de una vecina andaluza, que ha colgado un cartel con bulos sobre la vacunación en un área común de su residencia. "Por que se me adhiere un iman en el punto donde me vacunaron? ¿Que han introducido en mi cuerpo?¿Reaccionara esto con los campos electromagneticos? ¿Estoy a salvo doctor?" Son algunas de las preguntas que se podían leer en el cartel.

En mi edificio hay una negacionista y no me he podido resistir. Lo siento pic.twitter.com/IhLhMqYdle — ۞ repompero (@smv__) June 7, 2021

El zasca de un vecino no ha tardado en llegar: "Querida paciente: Usted de lo único que no está a salvo es de su ignorancia", ha contestado en un pósit.

Vamos a ver, para los eruditos de la moralidad:

Es una vecina conocida que no para de intentar convencer a las personas mayores que viven en el edificio de que ni se vacunen, ni usen mascarilla. Afirma que el covid no existe. Por eso es negacionista y por eso sé de lo que hablo — ۞ repompero (@smv__) June 8, 2021

"No para de intentar convencer a las personas mayores que viven en el edificio de que ni se vacunen, ni usen mascarilla. Afirma que el covid no existe", critica este residente del edificio, que no ha podido resistirse a contestar a su vecina y corregirle las tildes ausentes en su mensaje.

Y con respecto a las faltas de ortografía: es una persona licenciada. Jamás se me ocurriría reprocharle eso a alguien sin acceso a la educación. Me han criado unas manos llenas de tierra que no sabían escribir. Mi respeto es más que infinito.

Pero esto va más allá de una tilde. — ۞ repompero (@smv__) June 8, 2021

Los usuarios de Twitter tampoco han dudado en aplaudir su respuesta:

Tío esque os pensáis que un campo electromagnético es una movida metafísica nivel la escena final de los Avengers ???? https://t.co/W5xzbObeGU — Rockberto el Suave (@RockbertoBerbes) June 8, 2021

Tío esque os pensáis que un campo electromagnético es una movida metafísica nivel la escena final de los Avengers ???? https://t.co/W5xzbObeGU — Rockberto el Suave (@RockbertoBerbes) June 8, 2021