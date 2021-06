Por Tremending

El Congreso de los Diputados ha respaldado la ley Rider este jueves, que obliga a que los repartidores de plataforma como Glovo o Deliveroo sean contratados y dejen de trabajar como autónomos. La mayoría de parlamentarios ha apoyado el real decreto-ley contra los falsos autónomos en plataformas digitales, aunque el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han votado en contra.

En este contexto, Oskar Matute (Bildu) ha lanzado un contundente discurso sobre la economía de plataforma y el reparto a domicilio.

"Se han inventado las plataformas una nueva terminología, una neolengua para no tener que decir que es explotación y que es precariedad, porque, por ejemplo, a los riders prefieren llamarles colaboradores o freelances porque queda mucho más moderno y soft que llamarles transportistas o repartidores. A despedir lo llaman desconectarse, a la jornada laboral lo llaman misión, al salario lo llaman pago por servicio y al horario laboral lo llaman disponibilidad semanal(…) Esa es la triste realidad de una función laboral que se viene haciendo, como decía, desde hace siglos, porque nadie podrá negar que repartir o transportar un elemento de un punto A a un punto B es algo que hemos conocido todos a lo largo y ancho de nuestras vidas. Por lo tanto no son algoritmos inocuos, no son una realidad objetiva. Ojalá emplearan toda la inteligencia que emplean para realizar esos algoritmos que precarizan y explotan todavía más para, por ejemplo, conseguir una más rápida y efectiva vacunación de todos los habitantes del planeta", ha dicho en su discurso.

"¿Cómo le pueden explicar a la ciudadanía que una empresa que se dedica el reparto de comida a domicilio tiene cero empleados para repartir comida a domicilio? ¿En qué cabeza lógica cabe eso? Cabe en la lógica de la explotación, cabe en la lógica de mirar para otro lado cuando el beneficio empresarial se enriquece, se engrandece, pero no en la lógica de la dignidad humana", ha sentenciado.

Matute también ha explicado que estos trabajadores fueron esenciales y sus empresas no les dotaron de los EPIs necesarios para trabajar.