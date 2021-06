La ‘influencer’ Danna Ponce, tras denunciar el acoso de tres hombres: "Estoy llorando de la impotencia"

Por Tremending

La instagramer y youtuber Danna Ponce, conocida en sus redes como @danielagartija, ha contado en su cuenta de Instagram el acoso que ha recibido por parte de tres hombres cuando iba a comprar al Leroy Merlin. Entre lágrimas, Ponce ha explicado que cuando estaba comprando en el establecimiento se le han acercado tres hombres y han empezado a silbarla, a perseguirla e incluso a tocarle el hombro.

"Estoy llorando de la impotencia que me da que las mujeres tengamos que pasar por esta mierda porque nadie tiene derecho ni a perseguirnos ni a acosarnos", lamentaba sentada en el asiento de su coche. La influencer ha explicado a sus seguidores que había llegado a sentir miedo y ha compartido unas publicaciones explicando que el acoso sexual es violencia y que un acosador sexual es aquel que persigue y hostiga a mujeres mientras transitan por la vía pública.

En cuanto Danna ha contado su historia, multitud de mujeres se han volcado en apoyarla y, horas más tarde, cuando estaba más tranquila, ha explicado que muchas mujeres le han mandado mensajes contándole su propia historia, incluso con hombres de su familia.

Ya por la noche, la instagramer ha agradecido a todas las mujeres su apoyo y su confianza a la hora de compartir sus historias de acoso. "Me habéis contado historias desgarradoras". Ponce también ha contado que ha recibido unos pocos mensajes de hombres que le decían que era una exagerada y que le preguntaban cómo iba vestida. Para cerrar el día, ha querido lanzar un mensaje de apoyo a todas las mujeres. "No dejéis nunca que nadie os cuestione, que nadie os haga dudar de si os habéis sentido mal u os habéis sentido bien. No dejéis nunca que nadie os humille y que nadie os haga sentir que no deberíais ir vestidas así porque es vuestra culpa porque estáis provocando porque eso es una puta mentira que nos intentan hacer creer (…) Ojalá el día de mañana mi hija no tenga que pasar nunca por una situación parecida ni a la mía ni a la que todas vosotras habéis compartido conmigo", ha finalizado.