Rocío contar la verdad para seguir viva se despidió la semana pasada tras 12 episodios que comenzaron en marzo de este año. En la serie documental biográfica Rocío Carrasco narra la situación de maltrato que tuvo que vivir a manos de su expareja, poniendo de manifiesto la violencia de género que sufren muchas mujeres, en horario de máxima audiencia.

Una semana después de su finalización, la periodista y colaboradora de Público, Ana Bernal-Triviño, ha publicado en su cuenta de Twitter un vídeo en el que aparecen multitud de conceptos sobre la violencia machista que ha explicado durante estos meses en el programa. Revictimización, violencia vicaria, luz de gas e indefensión aprendida… son algunos de ellos. Conceptos desconocidos para multitud de personas.

Muchos han aplaudido a la periodista y han recordado lo necesario que es que se hable de violencia de género en programas de gran audiencia para llegar al máximo de mujeres posible.

Viéndote explicar tantas cosas me he dado cuenta de algunas cosas q me pasaron hace años…y q explican cosas q me han pasado después, xq eso q me pasó me ha condicionado en cierta forma y me ha hecho comportarme de la manera q lo hice después…la violencia se queda en nosotras

