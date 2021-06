Por Tremending

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha echado balones fuera responsibilizando este jueves a los "jóvenes" y sus "familias" de la adicción al juego ante la proliferación de casas de apuestas.

"¿La responsabilidad quién la tiene aquí? ¿La tiene la administración? ¿Las familias no tienen responsabilidad en esto? ¿Los jóvenes que pueden optar por esto no tienen responsabilidad? Aquí siempre estamos delegando las responsabilidad de unos en otros. ¿Nadie es responsable de sus actos? ¿Nadie?", ha respondido Imbroada a la pregunta sobre la prevención de la ludopatía en centros educativos formulada por el diputado de Adelante Jesús Fernández.

El Consejero de Educación andaluz (C’s) achaca la responsabilidad de la adicción al juego y las casas de apuestas a las FAMILIAS ???? No damos crédito. pic.twitter.com/2yaFJmgr1t — IU Andalucía???? (@iuandalucia) June 10, 2021

Fernández le ha echado en cara que "no están haciendo lo suficiente" y ha demandado más propuestas porque la pandemia ha provocado el "auge" del sector del juego.

"No hay fórmulas mágicas; tenemos un programa donde más de 900.000 alumnos se están formando en eso, no hay magia", ha reiterado, al tiempo que ha agregado "si cree que una distancia va a marcar el deseo o no de que haya algunos jóvenes que quieren participar en ello" y ha preguntado qué hacer entonces con el móvil.

Una respuesta que ha dejado a cuadros al secretario general del PCA y portavoz de la Dirección Colegiada de IU Andalucía, Ernesto Alba, que ha criticado Imbroda, por "poner en la diana" a las víctimas de la ludopatía y de las casas de apuestas, así como a sus familias, y le ha exigido medidas "contra esta lacra tan extendida".

También al secretario general de IU, Toni Valero, y otros usuarios de Twitter:

Me acabo de quedar a cuadros. El Consejero de Educación de la Junta de Andalucía responsabiliza a las familias de los casos de adicción al juego y las casas de apuestas. Esto merece algo más que una explicación. pic.twitter.com/lVMBpqkmS9 — Toni Valero???? (@Toni_Valero) June 10, 2021

La culpa la tienen los colegios, que están muy cerca…https://t.co/sdrrkJ5Wv6 — M. García Martín (@DrMiguelokito) June 10, 2021

Con una legislación sobre las casas de apuestas tremendamente ambigua y laxa no tienen suficiente, también tienen que demostrar su falta de empatía. La antipolítica está instalada en la Junta. https://t.co/gcDiIBNVCF — IU Torremolinos ???? (@IUTorremolinos) June 10, 2021