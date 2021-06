Por Tremending

Muchas personas han sido las que últimamente han tenido la valentía de hablar sobre la salud mental. Gracias a Íñigo Errejón, la salud mental se abrió paso en el Congreso de los Diputados. Gracias a Ibai, más de un millón de personas han oído hablar del tema, con un mensaje muy directo, en el que les decía:"Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional".

¿Es la salud mental un tabú en nuestra sociedad? ¿Nos avergüenza reconocer que vamos al psicólogo o al psiquiatra?

Hoy el cantante Dani Martin ha querido abrirse en canal ante sus seguidores. Ha empezado el hilo en su cuenta de Twitter, contando que hacía mucho tiempo que no cogía un avión, y que hoy lo ha hecho "para ir a un lugar maravilloso". "El lugar donde en estos momentos de mi vida me siento mejor, más yo, más tranquilo, más feliz", ha anunciado.

Estaba en la playa, pero hoy he cogido un avión. Hacía mucho que no me subía a uno, sobre todo para ir a un lugar maravilloso: el lugar donde en estos momentos de mi vida me siento mejor, más yo, más tranquilo, más feliz. (Abro hilo): pic.twitter.com/3kBd2yY7aF — Dani Martín (@_danielmartin_) June 11, 2021

El cantante ha continuado explicando cómo es ese lugar donde es más feliz, "es silencioso, cómodo, a veces paso calor, me emociono, conecto con mi infancia, con mi tristeza, con mis carencias, mis errores: a día de hoy es mi paraíso".

"Se llama psiquiatra", ha declarado el artista, después de contar esa pequeña historia, para introducir su relación con la salud mental.

Yo voy al psiquiatra, tal vez pueda servirle a alguien. No me considero ni referente, ni alguien que intente influenciar ni contar qué debe hacer cada uno en su vida, ni historias de esas. Tampoco me he comido a Buda, ni he dejado de ser el ser errante que soy. — Dani Martín (@_danielmartin_) June 11, 2021

Tampoco tengo ninguna enfermedad mental diagnosticada, ni busco apoyo con este texto, sólo soy alguien que hoy vomita esto aquí porque así me ha salido al subirme al avión. — Dani Martín (@_danielmartin_) June 11, 2021

Y sí, estoy muy bien, con cariño os digo, eviten preguntarme "pero Dani, ¿estás bien?" "pero, ¿qué te ha pasado?". Me ha pasado la vida y me está pasando, y ojalá que me siga pasando, porque estoy vivo, lleno de imperfecciones y de trabajo por hacer. — Dani Martín (@_danielmartin_) June 11, 2021

Lo que más me gusta es que cuando algo me pasa soy capaz de ir en busca de mejorar, estoy en mi mejor momento, o al menos en el camino.

Los psiquiatras no sólo medican a las personas, también hacen trabajos maravillosos para ordenar los trasteros que tenemos dentro cada uno, — Dani Martín (@_danielmartin_) June 11, 2021

llenos de cosas desordenadas, mal ubicadas, descuidadas, con polvo, y te enseñan a deshacerte de otras que guardamos y que ya no necesitamos.

Salud y amor!

Daniel. — Dani Martín (@_danielmartin_) June 11, 2021

Sus seguidores han querido mandarle todo su apoyo y darle las gracias por visibilizar la salud mental. "Te agradezco que lo compartas, no esa fácil ser consciente de aquello que no nos deja crecer y más difícil todavía esa pedir ayuda".

¡Di que sí!

Es el taller donde nos dan las herramientas para aprender a vivir mejor y de donde el motor sale más limpio.

Cero complejos. Cero estigmas.#SaludMental#MensSanaInCorporeSano — Quina (@Quinadelart) June 11, 2021

Amén a todo lo que dices, me acuerdo que leí una entrevista tuya en la que decías (si no recuerdo mal, ya sabes, la edad va pasando factura) que preferías ir al psicólogo que al gimnasio y esa frase me la grabé a fuego en mi cabeza y desde entonces dije palante y ahí estamos. — María ❤CepedistaConAñosYEstupendas (@Bermudo1M) June 11, 2021

Un sitio dude te ayudan a descargar la mochila. Te agradezco que lo compartas, no esa fácil ser consciente de aquello que no nos deja crecer y más difícil todavía esa pedir ayuda. Gracias — Taube (@1973Taube) June 11, 2021