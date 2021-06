Las tres derechas se manifestaron este domingo en la madrileña plaza de Colón contra los indultos del ‘procés’… y, bueno, en realidad, contra todo lo que no les gusta o no entienden.

Vamos a analizar la cita con las observaciones de los tuiteros, siempre atentos al detalle.

Se manifestaron, como decimos, las tres derechas y, bueno, también varias organizaciones ultracatólicas, homófobas y franquistas. Siempre se juntan con lo mejor de cada casa.

De extrema necesidad, claro que sí.

Una manifestación que reunió a lo más selecto de… bueno, de los que fueron. Mucha gente, muy pocas personas.

Y también estuvo Rosa Díez, que nunca se pierde una de estas.

Entre los hits, un tipo que fue con una cabeza de toro. Supongo que pensó que eso resolvería los problemas de España.

"Oriol, mira, que no os puedo indultar; hay un tío con una cabeza de toro, no puedo hacer nada…" pic.twitter.com/ndCbgnIRv8

Por cierto, para ser la España que madruga, la movida empezó tarde.

Pero bueno, al final la cosa empezó y todos pudieron oír lo que sus líderes les tenían que decir.

Tenemos imágenes.

Por supuesto, mucha bandera de España (que no falte el símbolo de todos para dividir a los que no piensan como ellos).

Un acto con tanta división entre ellos, como con el resto del mundo civilizado…

Casado estuvo tan orgulloso de acudir que evitó este año la foto con los de Vox.

– Entonces, Pablo. ¿Lo de hoy no era ir a la Plaza de Colocón?

– Colón!

-Pero si no me he movido… pic.twitter.com/kaYk0yRaxZ

— Satanislavsky (@Satanislavsky) June 13, 2021