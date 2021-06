Por Tremending

La selección española se estrenará a las 21.00 horas en la Eurocopa 2020 ante la selección de Suecia y parece que el once de Luis Enrique no es el único debate abierto que circula en las redes sociales durante los momentos previos al encuentro.

Un año después del asesinato de George Floyd, los homenajes continúan, también en el mundo del deporte, bajo el lema Black Lives Matter. En Estados Unidos, tanto en la NBA como en el fútbol americano o el béisbol, son cientos los jugadores que se han solidarizado con el movimiento mostrando su respeto y su inconformismo en el terreno de juego.

En Europa también hemos sido partícipes de las reivindicaciones a todos los niveles, tanto en la cultura como en la política o la música, y el fútbol no iba a quedarse atrás. Muchos han sido los jugadores de primer nivel que han decidido arrodillarse antes del comienzo del partido como forma de apoyo al movimiento contra el racismo. Aunque todavía hay países, como Croacia, Rusia o Hungría, que se niegan a fraternizar con dicho movimiento, selecciones nacionales como las de Inglaterra, Bélgica, Gales o Suiza han demostrado que la reivindicación seguirá hasta que la situación racial cambie de una vez por todas.

Pero parece que en España este gesto a levantado ampollas entre un sector de la población que no entiende que el racismo sigue estando muy presente en nuestra sociedad y no ve con buenos ojos que nuestros jugadores se arrodillen igual que lo han hecho muchos de sus compañeros. El equipo nacional todavía no ha comunicado si lo hará o no, lo que ha alimentado, de alguna forma, los mensajes racistas contra este gesto de respeto creando, incluso, un hashtag pidiendo que la gente apague su televisor si los jugadores se arrodillan en los momentos previos al partido.

De verdad #SiSeArrodillanApagaLaTele?

Pensaba que no cabía un tonto más en Twitter, pero me equivoqué.

Luego lloráis porque os llaman racistas, xenófobos y fachas en general pic.twitter.com/ugYSnBJJYE — Susi Iñesta ???? (@Inyesta_) June 14, 2021

Curioso q a los q les molesta q se arrodillen en contra del racismo son los mismos q les gustaba q se arrodillaran para otra cosa. #SiSeArrodillanApagaLaTele pic.twitter.com/GqcCy5I4a9 — RokiMarziano (@RokiMarziano40) June 14, 2021

A los del HT #SiSeArrodillanApagaLaTele solo les queda apagar la tele, su cerebro hace tiempo que lo desconectaron. — Andrés ????️‍???????? (@And89_3) June 14, 2021

#SiSeArrodillanApagaLaTele y yo que pensaba que después de ayer en Colón ya se habían sacado toda la inquina que llevan dentro , pero no , me he vuelto a equivocar . — Tonitej (@Tonitej) June 14, 2021