"Hay personas con un gran altavoz que aún no entienden que machismo y feminismo NO son antónimos". Así ha respondido la actriz Sara Sálamo a un tuit del torero Cayetano Rivera, en el que este negaba la violencia machista.

El torero publicó el pasado sábado el citado tuit, alineado con las tesis negacionistas de la violencia de género de la ultraderecha. Un mensaje que recibió decenas de críticas en las redes:

Buenos días Cayetano, deberías buscar la definición de ambos términos porque creo que te estás confundiendo bastante, el feminismo no es lo mismo que el machismo, las feministas no odian al hombre ni lo ven inferior ni lo quieren controlar ni le buscan excusas a asesinatos.

Hace unas horas llegó la respuesta de Sálamo, con un comentario más en otro tuit. Entre ambos mensajes suman miles de reacciones:

Hay personas con un gran altavoz que aún no entienden que machismo y feminismo NO son antónimos.

Suelen ser los mismos que "desean la muerte" y que la ejecutan contra, incluso, animales indefensos.

Así, no avanzaremos. https://t.co/cyx0wzqBjh

— Sara Sálamo (@SaraSalamo) June 14, 2021