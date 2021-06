Anuncio de alquiler en Valencia con requisitos imposibles.

Por Tremending

Las grandes ciudades y el acceso a la vivienda es un problema desesperante, sobre todo para los más jóvenes. La precariedad laboral existente y los altos precios de alquiler hacen que sea casi tarea imposible encontrar un sitio digno para vivir.

La periodista de Público Alejandra de la Fuente investigó para una serie de reportajes las dificultades de las personas más jóvenes a la hora de encontrar un piso de alquiler en diversas ciudades.

Y no solo es difícil encontrar un sitio medianamente habitable para vivir y que no sea un ‘zulo’ encarecido por el mercado de la vivienda. Si no que, aun siendo un apartamento tan pequeño, como un salón, los requisitos que ponen para acceder a ellos son abusivos y casi imposibles.

Es el caso que compartió recientemente la comunicadora Jenifer González a través de Twitter: un anuncio de idealista que para acceder a un alquiler de un apartamento de 25 metros cuadrados hace falta tener un doctorado en Harvard. El piso cuesta 350 euros al mes, pero su entrada lleva un listado de peros bastante amplio.



"¿Un poco de sangre de unicornio no?", comentaba González al leer que pedía para entrar un patrimonio de 50.000 euros, cinco años de antigüedad en el trabajo, un suelo de 2.000 euros al mes, tres cartas de recomendaciones y tener 40 años como mínimo.

Un poco de sangre de unicornio no, no? ???? Vaya tela… @elzulista pic.twitter.com/srBhszTjED — Jenifer González (@Rubi_esports) June 15, 2021

La oferta se ha viralizado en redes sociales porque muchos han criticado las exigencias imposibles que el propietario pedía. Habría que buscar con lupa en España para encontrar al tipo de personas que quiere como inquilino y, si lo encontrásemos, seguramente no querría vivir en esos 25 metros cuadrados que oferta.

Asimismo, entre críticas, Twitter también ha aprovechado para sacar su humor a relucir.

Yo voy a empezar a hacer un casting parecido en el Tinder. Patrimonio, trabajo, nómina y cartas de recomendación de sus ex. pic.twitter.com/3nicSAMkcr — Sheilita (@sheilita_cr) June 16, 2021

Conseguir sangre de Unicornio es muchísimo más fácil que reunir esas condiciones y querer vivir en 25m. — SergioNerone (@SergioNerone) June 16, 2021