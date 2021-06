Por Tremending

La actriz y cómica Asaari Bibang dejó una importante reflexión en su entrevista en el programa Buenismo Bien de la Cadena SER. "¿Tú sabes lo que es vivir en tu país y tener miedo? Que no te defiendan ni en tu país. ¿Dónde te vas a ir si es tu casa", se preguntó al hablar de racismo. "Yo estos últimos meses he tenido miedo y a mí nunca me había pasado. Están pasando cosas terribles", afirmó.

"Hemos perdido la vergüenza al racismo. Esto se ha perdido porque se ha permitido que en espacios de poder haya gente que diga que esto se puede permitir. Estamos perdiendo la vergüenza a decir que hay gente que no merece estar aquí", añadió Bibang. "Estamos atacando a niños. ¿Se puede ser más mezquino y más mala gente? Son niños, que es como lo último, no se puede ser peor. No hay nada después de eso", se preguntó.

En este sentido, el partido de extrema derecha Vox no ha tenido reparo en señalar a menores migrantes no acompañados para difundir su mensaje de odio, como es el caso de su cartel para las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo. Durante la crisis en Ceuta, el partido ultra también intentó realizar un mitin en la región ciudad autónoma tras difundir mensajes racistas y xenófobos. Sin embargo, los vecinos lo impidieron.

Este mismo miércoles, se registró un ataque racista en Cartagena en un punto de reparto de alimentos. Una mujer apuñaló a otra tras decir que los migrantes le "quitan la comida". En Murcia, el pasado domingo produjo un asesinato racista al grito de "muerte a los moros".

Las palabras de Bibang han sido aplaudidas en un momento en el que España vive un aumento de ataques racistas.

