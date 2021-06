¡Viernes!

¿Cómo van esas lavadoras y esos planchados a la 1 de la mañana? ¿Ya os habéis acostumbrado?

Acabamos una semana en la que Pedro Sánchez ha tenido su primer encuentro con Biden, de unos segundos. Un encuentro un poco breve, la verdad.

Y en la que supimos que Sergio Ramos no seguirá en el Real Madrid. Concretamente nos enteramos el miércoles.

Además, se publicaron detalles de una investigación en Suiza sobre una cuenta en Andorra que estaría vinculada al rey Juan Carlos I. En cualquier caso no tendrá que rendir cuentas por delito fiscal asociadas a esta cuestión porque habría prescrito. Tampoco será muy importante porque no se ha hablado mucho de esto…

Y este viernes, ha llegado una buena noticia: Sánchez ha anunciado el fin del uso de las mascarillas en exteriores a partir del 26 de junio.

¡Al fin!

Todos contentos, ¿no?

Parece que empiezan a cambiar cosas…

En fin, esperemos que dentro de un tiempo sólo nos queden recuerdos de esto.

Y las vacunaciones siguen avanzando a buen ritmo.

Me he puesto la vacuna del COVID pero no sé si me hará efecto porque no me he hecho la foto.

— Moe de Triana (@moedetriana) June 18, 2021