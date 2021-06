El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este lunes desde el Gran Teatro del Liceo de Barcelona que propondrá al Consejo de Ministros la aprobación de los nueve indultos a los condenados en el ‘procés". También este lunes, el Consejo de Europa pidió en una resolución aprobada por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones la liberación de los políticos catalanes en prisión, el levantamiento de los cargos contra los exiliados por el ‘procés’ y la reforma el Código Penal español.

Un asunto que se ha convertido en uno de los principales asuntos políticos, sobre el que muchos políticos se han querido expresar. En el caso del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián Rufián, lo ha hecho en Twitter con un mensaje tan breve como claro:

"Política", una sola palabra que ha tenido decenas de reacciones en las últimas horas. Más tarde publicó otro en tono irónico sobre la resolución del Consejo de Europa.

En las últimas horas, los indultos se han convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales con una enorme polarización:

Extraño país éste, donde los medios prefieren titular a toda página sobre indultos en vez del precio de la luz y la bajada del IVA. El Gobierno no entiende que se está jugando su prestigio mucho más por este tema que por aquel.

No olvidemos que los indultos son una herramienta constitucional. Tan legítimo como oponerse a ellos es otorgarlos, que ya nos conocemos.

No quiero que Sánchez me explique que los indultos son legales, quiero que me explique por qué engañó a todos los españoles.

La mentira tiene que empezar a pasar factura en este país. pic.twitter.com/z97VwuzU7z

— Begoña Villacís (@begonavillacis) June 21, 2021