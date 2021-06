"Los 2000 me acaban de explotar en la cara": la cantante Avril Lavigne comparte su primer Tiktok con un invitado muy especial

Quien no crea en los viajes del tiempo, es sin duda porque no ha visto el primer TikTok de Avril Lavigne. La cantante estadounidense se ha estrenado en la red social trasladándonos de un golpe a los 2000 en una recreación del videoclip de su famosa canción ‘Skaterboy’ junto a la leyenda del monopatín Tony Hawk.

avril lavigne shared her first tiktok! she literally did not aged pic.twitter.com/qd15iIoTGN

— 2000s (@PopCulture2000s) June 21, 2021