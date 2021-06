El líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha recordado en su perfil de Twitter su viral discurso sobre la defensa de los indultos en el que recrimina al PP que pretenda presentarse como "adalid" de la Constitución y la legalidad cuando "han hecho de la corrupción una forma de gobernar". "Váyanse ustedes a esparragar", exclama desde la tribuna, citando al diputado aragonés José Antonio Labordeta ante el "cinismo" y la "desvergüenza" de los populares.

Pablo Fernández no está dispuesto a aceptar que el PP, y en concreto el de Castilla y León, quiera ser el defensor de la Constitución cuando "llevan décadas ciscándose en la Constitución". Según ha recordado en las Cortes de esta comunidad, "ustedes llevan desde el minuto uno pisoteando la Carga Magna".

El rapapolvo al PP se produjo el pasado 9 de junio después de que en las Cortes regionales este grupo presentara una iniciativa contra los indultos a los presos catalanes, que finalmente salió adelante. Así, Fernández recordó en un agrio debate que los populares han concedido concedido 155 indultos a condenados por corrupción, a torturadores y a personas vinculadas con el terrorismo de Estado.

Las redes sociales han vuelto a elogiar la intervención de Fernández y han aplaudido sus palabras.

Nos hemos quedado con las ganas de escuchar el ¡A LA MIERDA! .????

Pero eres un elegante y magnífico orador, no es necesario volver darles motivos para criticarte. Los has dejado fuera de juego. Seguro que esta noche no duermen.

¡¡¡ Enorme , Pablo!!!!!!????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

— Isa ???????? (@isadearizaleta) June 21, 2021