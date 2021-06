"Si yo fuera usted no estaría tan orgulloso de que me comparen con un viejo cómico progre": la genial respuesta de Wyoming a Rafa Hernando

Por Tremending

Aunque cueste creerlo, el Gran Wyoming protagonizó la sesión de control al Gobierno celebrada esta semana en el Senado. Quién se lo iba a decir al presentador de El Intermedio a estas alturas de la película, pero en el rifirrafe entre el senador del PP Rafael Hernando y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, su nombre salió a relucir.

La secuencia se puede ver completa en este vídeo de El Intermedio, pero en esta ocasión tampoco está de más que se le contemos nosotros para aportar un poco de contexto.

Lo cierto es que el senador del PP Rafael Hernando afirmó recurrió a la ironía y a la caricatura para describir el encuentro que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, mantuvo en la cumbre de la OTAN de Bruselas con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mientras ambos caminaban por un pasillo durante un tiempo de 29 segundos "que se le tuvieron que hacer interminables a ese señor", dijo Hernando, quien, con cierta sorna, describió la escena como la de un Sánchez "gesticulante" caminando junto a un Biden "hierático" que era "perseguido" sin que tuviera el menor interés en lo que le estaban contando.

Además, al formular su interpelación Hernando acusó a Laya de fabricar "mentiras" para engordar la entrevista y lo que ambos hablaron y ha aprovechado para dejar caer que Biden no se fía de Sánchez por sus pactos políticos con "sediciosos" y "filoetarras" y por haber indultado a quienes quieren "acabar" con el Estado.

Acusaciones muy gruesas (como todas las del PP) que molestaron a la ministra de Asuntos Exteriores. Ante las chanzas de Hernando, Laya se dirigió a Hernando en un tono grave para decirle: "El Senado no es el Intermedio ni usted el Gran Wyoming, sino el Senado de España".

Curiosamente, el senador del PP, en vez de tomárselo a mal, se mostró orgulloso de la comparación con el presentador de laSexta: "Para mí, que a estas alturas me comparen con el señor Wyoming, ¿Qué quiere que le diga? Es un honor".

Pueden imaginarse la comparación de Wyoming. "Muchas gracias, Rafa. No había escuchado algo tan bonito desde que un rollete me dijo: ‘A ver, feo, feo no eres. Pero ganas de espaldas", dijo el presentador.

Pero hubo más. El Intermedio no podía dejar pasar la ocasión y al día siguiente hizo un sketch con el Gran Wyoming simulando estar en el estrado del Senado. En esta ocasión no se lo vamos a destripar. Sólo le adelantamos una frase que da título a este post: "Si yo fuera usted no estaría tan orgulloso de que me comparen con un viejo cómico progre cuyo mejor momento pasó hace ya mucho años". Pero es mejor que lo vean, así lo disfrutarán más.

Laya ha hablado de nosotros en el Senado para atacar a Hernando, así que nos hemos visto obligados a responder #elintermedio https://t.co/nf0hF2AXQo pic.twitter.com/EUT5EtycTd — El Intermedio (@El_Intermedio) June 24, 2021