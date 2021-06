Por Tremending

El presidente del PP, Pablo Casado, ha aprovechado el Día de las Víctimas del Terrorismo para criticar al Gobierno por las redes sociales: "Es inaceptable que Sánchez beneficie a presos etarras, pacte con los que no condenan 850 asesinatos y no colaboran a esclarecer 300 crímenes impunes. No todo vale para seguir en el poder. Basta ya", ha afirmado por Twitter.

En el Día de las Víctimas del Terrorismo exigimos memoria, dignidad y Justicia. Es inaceptable que Sánchez beneficie a presos etarras, pacte con los que no condenan 850 asesinatos y no colaboran a esclarecer 300 crímenes impunes. No todo vale para seguir en el poder. Basta ya. pic.twitter.com/2I3YBDBv00 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) June 27, 2021

La presidenta de la Presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordoñez, le ha recriminado su comentario, recordando que casi doscientos de 665 presos de ETA salieron de prisión bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. "Cuando actúas por interés político y las víctimas son la excusa", ha afirmado por Twitter a la vez que ha mencionado varias noticias de declaraiones de los conservadores.

Seguidamente, ha señalado que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) no ha asistido un año más al homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso por "coherencia".

Cuando actúas por coherencia ⤵️https://t.co/nZgBQFWZx0 — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) June 27, 2021

Este 2021 ha sido el primer año en el que el PP se ha quedado fuera del acto como muestra de repulsa a los acuerdos del Ejecutivo con Bildu y en protesta por el acercamiento de presos etarras a Euskadi, una política que también llevó a cabo Aznar durante su gobierno. Los ultraderechistas de Vox tampoco han participado en el homenaje.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha enfatizado durante el homenaje el consenso unánime de las fuerzas parlamentarias para condenar al terrorismo y acompañar en el dolor a las víctimas, "más allá de las discrepancias sobre las políticas concretas".