Por Tremending

Pese a que Iñaki Gabilondo ya no se dedica a analizar la actualidad política desde los micrófonos de la cadena SER, este lunes no ha podido contenerse. El periodista ha estallado ante las últimas declaraciones y actuaciones de políticos del Partido Popular a cuenta de la política antiterrorista. Sin ir más lejos, las palabras del expresidente del Gobierno, José María Aznar, sobre los acercamientos de presos de ETA o la insistencia de culpar a José Luis Rodríguez Zapatero de llegar al Gobierno gracias a los atentados del 11-M.

Sobre los acercamientos de presos de ETA también la actual dirección del PP, con Pablo Casado a la cabeza, ha tomado una postura completamente hostil hacia las decisiones del Ministerio del Interior. Otro hito de esta ruptura con el Gobierno fue la ausencia del principal partido de la oposición en el homenaje que organizó este domingo el Congreso a las víctimas del terrorismo. Fue la primera vez que el PP daba plantón a este acto institucional. Prefirió posicionarse junto a la ultraderecha de Vox.

"Me parece escandalosa la hipocresía del Partido Popular en la lucha antiterrorista. Me parece un escándalo", consideraba Gabilondo, que además hacía un recordatorio para los olvidadizos. "No puedo evitar recordar tantos años ante estos micrófonos asistiendo a los procesos de Aznar y Mayor Oreja al acercamiento de presos. Cuatrocientos y pico presos llegaron a acercar ¿Cómo pueden atreverse a hacer ese juego de descalificación? Están haciendo creer a mucha gente que no se acuerda de aquello que no se ha hecho antes o que el acercamiento de presos viene a ser algo parecido a la libertad".

En plan sarcástico, Gabilondo continuaba diciendo que ahora comprende que Pablo Casado no quiera saber nada del pasado del PP "porque no quiere recordar esto". "Aunque sí, cuando la economía vaya mejor, dirá que el PP ha hecho las cosas muy bien en el pasado. La política hace cosas que están muy bien pero algunos actos de hipocresía me parecen lamentables", zanjaba Gabilondo.