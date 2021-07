Por Tremending

Hubo una fuga en una plataforma petrolífera de PEMEX en el Golfo de México. Por paradójico que parezca, el mar estaba en llamas mientras tres barquitos trataban de sofocar, con más coraje que acierto, el húmedo incendio que ha vuelto a demostrar que el ser humano es capaz de cualquier cosa, hasta de hacer que el mar salga ardiendo, con tal de que el desarrollismo capitalista continúe su camino hace ninguna parte. La imagen ha dado la vuelta al vuelta al mundo, quizás por esa alegoría patética de los buques que tratan de extinguir las llamas en la que uno se siente identificado, no solo como individuo de un planeta que languidece, sino como parte de una especie tan inteligente que es consciente de su estupidez, al ser parte activa de su propia extinción, mientras se descojona en Twitter del apocalipsis. Algunos prefieren reír un poco, antes de que ya no podamos hacerlo. Otros intentan utilizar esta gráfica imagen del sinsentido económico mundial para hacer pedagogía sobre las razones del cambio climático. Como si quien extrae ese petróleo y quien hace las leyes que regulan el consume de esta mercancía energética no supieran ya de sobra de qué va nuestra kamikaze Historia en La Tierra.

did i do this right pic.twitter.com/OfdsPpwKYR — carina (adult human sbemail ????) (@checarina) July 3, 2021

Pero el asunto es serio, por muchos chistes que se hagan. Esto ha dicho Greta Thunberg al respecto: "Mientras tanto, las personas en el poder se llaman a sí mismos "líderes climáticos" mientras abren nuevos campos petroleros, oleoductos y plantas de energía de carbón, otorgando nuevas licencias petroleras para explorar futuros sitios de perforación petrolera. Este es el mundo que nos están dejando."

Meanwhile the people in power call themselves "climate leaders" as they open up new oilfields, pipelines and coal power plants – granting new oil licenses exploring future oil drilling sites.

This is the world they are leaving for us. https://t.co/4hQ8nm11Fd — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 3, 2021

Líderes políticos de España y del mundo también ha reaccionado ante el enésimo desastre ambiental.

Please do not tell me that ending our dependency on fossil fuels is too radical — THIS is radical. https://t.co/mPbrSEoVg5 — Bernie Sanders (@BernieSanders) July 3, 2021

El océano ardiendo tras la ruptura de un oleoducto en el Golfo de México. Nuestra capacidad de destrucción no tiene límites. Las imágenes son impresionantes. https://t.co/kRKfDgHvQh — Juan López de Uralde (@juralde) July 3, 2021

El océano en llamas en el Golfo de México por una fuga de petróleo. No es una tragedia inevitable, sino un modelo cuyo combustible es la destrucción del planeta pic.twitter.com/aXJqvIoRaL — Íñigo Errejón (@ierrejon) July 3, 2021