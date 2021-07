"España es el país donde te apalean si sales a manifestarte porque han matado a un chico apaleado". Es una de las reacciones indignadas en las redes por las cargas policiales de este lunes en Madrid tras la concentración contra el asesinato tras una brutal paliza del joven Samuel en A Coruña. También hubo un detenido.

Según la Delegación del Gobierno, se produjeron altercados en el barrio madrileño de Argüelles sobre las 22.30 horas de la noche en los que se produjeron lanzamientos de objetos, cargas policiales y algún que otro destrozo de mobiliario urbano. Las imágenes de las cargas policiales se viralizaron rápidamente en Twitter tras la publicación de un vídeo grabado por el periodista Fermín Grodira.

En las redes muchos han manifestado su indignación, desde políticos, artistas, hasta tuiteros anónimos. Muchos de ellos han pedido explicaciones citando a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, por su cuenta de Twitter:

A Samuel no le mataron por gay, las cargas de ayer no existieron y fue una lluvia de unicornios, VOX no es fascista y tralará.

Mercedes, no.

No se puede justificar esta violencia policial.

Te damos el monopolio de la fuerza para que lo administres bien.

Y lo de esta noche ha sido un abuso.

Si no tomas medidas @MercedesDS21 contra quienes se extralimitan, no cumples con tu función más importante. https://t.co/1jBJ1NOZq6

