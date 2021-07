La icónica cantante y presentadora Raffaella Carrà murió este lunes a los 78 años dejando para la historia una trayectoria inolvidable de programas de televisión, películas y canciones como "En el amor todo es empezar", "Hay que venir al sur" o "Caliente, caliente".

Con su fallecimiento, Italia pierde uno de sus principales iconos de la década de los setenta y ochenta, que enarboló la bandera feminista, defendió el movimiento homosexual y se declaró de izquierdas.

Un paseo por las redes en las últimas horas permite hacerse una idea del cariño popular que suscitó. En Twitter, como en otras redes sociales, los usuarios siguen diciendo adiós a ‘la Carrá’ recordando algunos de sus momentos, la forma de ser que enamoró a España, sus ideas políticas y sociales, sus canciones y sus anécdotas:

No hi havia (ni hi haurà) verbena de poble, sopar de filà o dinar a la caseta d'amics on no sonara ella. I de seguida les ganes de ballar i de festa eren imparables. Per tot això i per ser una dona tan gran, la CARRÀ no se n'anirà mai #RafaellaCarrahttps://t.co/JFcXAyPPSs

— Mònica Giner (@MonixGiner) July 6, 2021