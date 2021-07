En este caso ha sido a una conocida presentadora pero le podría ocurrir a cualquier mujer. Escenas como la que tuvo que vivir la periodista de Telemadrid Rocío Delgado están lamentablemente a la orden del día. Un episodio callejero de acoso que Delgado ha querido denunciar a través de sus redes y que ha causado estupor. Un día cualquiera, a una hora cualquiera, los desmanes del patriarcado campan a sus anchas conscientes, quizá, de su impunidad. Así relataba Delgado una secuencia que se repite demasiado:

Como era de esperar, la red se ha nutrido de usuarios que han querido mostrar su apoyo a la presentadora:

Me ha pasado tantas veces, que al final lo normalice tanto, que si pasaba por 1 grupo de chicos y ni me miraban me enfadaba,vaya tela!Ahora lo pienso ,y le digo a mi yo de hace años qué la culpa no era mía, sino del sistema,y ha ido todo a peor

