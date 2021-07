Un partido ultraderechista haciendo cosas de partidos ultraderchistas. Quién lo iba a decir, ¿eh?

Vox publicó este jueves un tuit en el que señala abiertamente a Ricardo Rodrigo Amar, presidente de RBA, grupo que edita la revista satírica El Jueves, e indica la calle en la que se encuentra su despacho, al tiempo que dice que es posible que muchos "empiecen a exigir responsabilidades cuando le vean salir". En las redes, ya hay seguidores de Vox que han completado la dirección.

Un claro señalamiento que la cuenta de Twitter de Vox publicó en respuesta a una serie de cromos satíricos publicados por El Jueves bajo el título La Pandilla Voxura. La última línea cruzada por Vox ha provocado decenas de reacciones de repulsa:

‘Y ahora para demostrar que no somos de extrema derecha vamos a hacer exactamente lo mismo que han hecho antes otros grupos de extrema derecha’.

Señalar al editor de un medio y facilitar la ubicación de su trabajo para que se "le exijan responsabilidades" cuando salga a la calle. @vox_es cruza todos los límites con este mensaje. No solo los éticos, que hace tiempo que ignora, sino los legales. Nos encontrará del otro lado https://t.co/gyBtR8zd05

Además se está moviendo un manifiesto bajo el nombre ‘VIÑETAS CONTRA EL FASCISMO’ en el que "ante la creciente amenaza hacia la libertad de género, de expresión, de pensamiento, sexual y de miedo a la diferencia", integrantes del mundo del cómic dicen "no al fascismo".

He firmado el manifiesto VIÑETAS CONTRA EL FASCISMO. Puedes unirte aquí: https://t.co/n8UuYZzzrq #CómicVsFascismo pic.twitter.com/aC5zN2aUIo

En las últimas horas, periodistas, asociaciones de profesionales de la comunicación, políticos, tuiteros, medios satíricos y gente anónima está denunciando el mensaje de Vox:

No podemos callar ante las prácticas fascistas de Vox y su ataque a la libertad de expresión. Toda mi solidaridad con Ricardo Rodrigo Amar, presidente de RBA.

VOX es el partido del odio. Es la antiEspaña. Nuestro país es un espacio de Libertad creado entre todos durante 40 años de democracia. Que no nos lo arrebaten con sus discursos de odio y de confrontación.

Des del Col·legi de @periodistes_cat donem tot el suport als company@s de @eljueves #RBA Com a defensors de la llibertat d’expressió i de premsa, no tolerem que es creuin línies vermelles. Rebutgem les amenaces contra mitjans, editors o periodistes. #ProuACoaccionsPeriodistes pic.twitter.com/fTisHjkt3M

Lo de VOX señalando al editor de la revista El Jueves, me ha hecho recordar al Papus y Charlie Hebdo ¿ Por qué será?

Si a Ricardo le pasa algo estos matones son jurídicamente responsables (caso Vinader). Aunque no le pase, las amenazas físicas contra periodistas me reafirman en que VOX es un partido fascista y nazi. https://t.co/GwVVYfl0rf

¿Esto es VOX amenazando al editor de El Jueves? Sí, esto es VOX amenazando al editor de El Jueves. O, como hacen con homosexuales, inmigrantes y el etc. de rigor, señalando el objetivo para luego hacerse el loco cuando haya que lamentar algo. Basura fascista. https://t.co/xxP6Pm1tBC

Sólo espero que nadie se lo tome como una indicación a la violencia y no le pase nada. https://t.co/iywJZnqsZ7

Es un señalamiento grosero a una revista satírica, pero no sólo. Lo peor es que hablan de "exigir responsabilidades" en la calle a su editor.

Un partido señalando el lugar de trabajo de un particular para que sus seguidores actúen. A mí no me sorprende porque llevo años advirtiendo de que son un peligro para la convivencia. https://t.co/7hvNd8fryS

— AntonioMaestre (@AntonioMaestre) July 6, 2021