La importante lección de Luis Enrique tras la derrota de España frente a Italia en la Eurocopa

Por Tremending

La selección española quedó anoche eliminada en las semifinales de la Eurocopa de fútbol tras caer en la tanda de penaltis ante Italia. De forma injusta, todo hay que decirlo: la Roja fue mejor y mereció ganar de largo el partido, pero el fútbol y el deporte es lo que tienen. Pasaron muchas cosas, pero una de las que más valoraron los tuiteros y los medios en general fue el discurso de Luis Enrique tras el partido. El seleccionador español mostró una sobriedad en la derrota con un mensaje muy celebrado, tanto como el de Cholo Simeone tras perder la final de la Champions en el último minuto en 2014. "Tenés todo, y tenés nada", dijo entonces Cholo Simeone, condensando en esa escueta frase toda una lección sobre lo efímeras que pueden ser las victorias.

Luis Enrique se explayó algo más, pero sus palabras también son para enmarcar, sobre todo porque enseñan cómo comportarse en la derrota. "No es una noche triste, hay que saber convivir con la victoria y con la derrota. Yo estoy cansado de ver torneos de alevines e infantiles viendo llorar a los niños, y no sé por qué lloran. En el deporte hay que saber ganar y perder. Es más, se aprende más perdiendo. Los jugadores están fastidiados, evidentemente, pero hay que empezar a gestionar la derrota de otra manera. En la derrota hay que felicitar al rival, evidentemente, porque te ha ganado, e independientemente de que lo haya merecido más o menos. Hay que enseñar a los niños pequeños que cuando se pierde no hay que llorar, lo que hay que hacer es levantarse, volver a intentarlo en el siguiente campeonato y felicitar al que ha ganado".

Palabras que han dejado poso entre los tuiteros, tal como se aprecia en la mayoría de sus reacciones.

Este es el Luis Enrique que a mi me gusta: "Hay que enseñar a los niños a gestionar las derrotas. Se aprende más en la derrota que en la victoria" — Fermín de la Calle???? (@FermindelaCalle) July 6, 2021

La rdp de @LUISENRIQUE21 al final del partido ha sido para quitarse el sombrero. Ha hecho un elogio del saber perder, de aprender de la derrota y no venirse abajo, de enseñar a los chavales a q no todo es ganar en la vida. Chapeú por esta selección, y yo también tenía mis dudas. — Raúl de Lope (@rdelope) July 6, 2021

Perder como perdió la España de Luis Enrique. Así quiero perder en el fútbol. Y en la vida. Así elegiría perder. Jugando, intentando, atacando, generando, sin temores. Y si el destino me castiga con la derrota, a casa con la frente alta y sin ningún reproche. — Sergio A. González (@sagonzalezbueno) July 6, 2021

Extraordinaria rueda de prensa pospartido de Luis Enrique. De presente y de futuro. Mucho mejor en la derrota que en la victoria. — Carlos Ayats Pérez (@CarlosAyats) July 6, 2021